11 декабря, 17:32
Не покупайте дорогие таблетки для посудомоечной машины: их можно сделать самостоятельно

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Домашние таблетки для посудомоечной машины можно сделать из стиральной соды, буры, лимонной кислоты, крупнозернистой соли, и лимонного сока.
  • Существуют два рецепта: в первом смешиваются все ингредиенты и хранятся в банке, во втором сухие ингредиенты смешиваются с лимонным соком и формируются в ледяные кубики.

Некоторые пользователи посудомоечной машины не всегда хотят использовать специальные таблетки. Причиной является цена и содержание химических веществ. Но для того, чтобы отмыть посуду, можно воспользоваться и домашней таблеткой, которая делается за 10 минут.

Рецепт создания таблетки является простым, а в результате вы получите блестящую посуду, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Его действие – такое же, как и магазинной таблетки. Он расщепляет жир, снимает налет и борется с пятнами. Главным преимуществом является отсутствие красителей, ароматизаторов и агрессивных добавок.

Читайте также Как быстро очистить духовку от жира: простая паста из трех ингредиентов

Из чего состоит домашняя таблетка?

К основным компонентам входит:

  • Стиральная сода – растворяет жир и сложные загрязнения;

  • Бура – смягчает воду и усиливает эффект мытья;

  • Лимонная кислота – устраняет известковый налет и помогает поддерживать чистоту машины;

  • Крупнозернистая соль – помогает моющему средству лучше работать в жесткой воде;

  • Лимонный сок – природный антисептик с приятным запахом.

Как сделать домашний моющий порошок?

Рецепт №1

  • 1 стакан стиральной соды;

  • 1 стакан буры;

  • 0,5 стакана лимонной кислоты;

  • 0,5 стакана крупной соли.

Все компоненты нужно смешать в одной миске и пересыпать в банку с герметичной крышкой. В отсек для посудомоечной машины следует добавлять 1 – 2 столовые ложки перед запуском.


В посудомоечную машину можно класть домашнюю таблетку / Фото Freepik

Рецепт №2

  • 1 стакан стиральной соды;

  • 1 стакан буры;

  • 0,5 стакана крупной соли;

  • Четверть стакана лимонного сока.

Сухие ингредиенты надо смешать и разложить в формочки для льда на сутки. Перед мытьем одну таблетку нужно положить в дозатор и запустить программу.

Такое домашнее средство подойдет для тех, кто не хочет использовать таблетки, а имеет желание воспользоваться домашним средством, который идентично хорошо отмоет посуду.

К слову, пластиковые и деревянные предметы нельзя класть в посудомоечную машину, пишет Real Simple. Их следует мыть вручную, чтобы избежать деформации и появления плесени. Мраморные, серебряные изделия, ножи и фарфоровую посуду также нельзя мыть в посудомоечной машине из-за риска повреждения.

Какие еще лайфхаки для кухни стоит знать?

