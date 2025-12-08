Популярная блогер Шантель Мила показала универсальное и очищающее средство, которое можно сделать за минуту, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Пасту можно использовать для духовок, плит, раковин и даже тканей со стойкими загрязнениями.

Как приготовить пасту от загрязнений?

Блогер предлагает сделать простой рецепт. К стакану пищевой соды нужно добавить 1/3 стакана средства для мытья посуды и 1 столовую ложку воды. Смешайте все ингредиенты между собой до получения густой однородной пасты. Эту готовую смесь можно хранить в герметичном контейнере.

Почему эта паста такая эффективная?

Специалисты говорят, что сода и моющее средство вместе довольно мощное средство. Моющее средство хорошо цепляется за жир и разбивает его на мелкие частицы и убирает с поверхности. Благодаря ему грязь легко смывается.

А вот пищевая сода действует как абразив, актуально оттирая стойкие пятна, не повреждая поверхность. К тому же сода нейтрализует неприятные запахи.

Эксперты советуют использовать средство для чистки духовки, газовой плиты, столовых приборов из нержавейки, чашек с чайными и кофейными следами, микроволновой печи и холодильника.

Такое простое средство способно заменить любые покупные очистители и справится с отложениями жира на отлично.

Липкость на сковородках возникает из-за химических реакций масел и жира во время приготовления пищи, а также остатков моющих средств, пишет Martha Stewart. Для очистки сковородок от липкого слоя рекомендуется использовать пищевую соду с солью и уксусом, а антипригарные сковородки мыть вручную с мягкими средствами.

