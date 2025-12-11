Не купуйте дорогі таблетки для посудомийної машини: їх можна зробити самостійно

Деякі користувачі посудомийної машини не завжди хочуть використовувати спеціальні таблетки. Причиною є ціна та вміст хімічних речовин. Та для того, щоб відмити посуд, можна скористатися й домашньою таблеткою, яка робиться за 10 хвилин.

Рецепт створення таблетки є простим, а в результаті ви отримаєте блискучий посуд, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Його дія – така ж сама, як і магазинної таблетки. Він розщеплює жир, знімає наліт та бореться з плямами. Головною перевагою є відсутність барвників, ароматизаторів та агресивних добавок.

Читайте також Як швидко очистити духовку від жиру: проста паста з трьох інгредієнтів

З чого складається домашня таблетка?

До основних компонентів входить:

Пральна сода – розчиняє жир та складні забруднення;

Бура – пом’якшує воду та підсилює ефект миття;

Лимонна кислота – усуває вапняний наліт та допомагає підтримувати чистоту машини;

Крупнозерниста сіль – допомагає мийному засобу краще працювати у жорсткій воді;

Лимонний сік – природний антисептик з приємним запахом.

До речі, знайти таблетки для посудомийної машини та посуд до кухні за найкращими цінами можна на Prom. А ще засоби для миття і купу всього для кухні. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Як зробити домашній миючий порошок?

Рецепт №1

1 склянка пральної соди;

1 склянка бури;

0,5 склянки лимонної кислоти;

0,5 склянки крупної солі.

Усі компоненти треба змішати в одній мисці й пересипати у банку з герметичною кришкою. У відсік для посудомийної машини варто додавати 1 – 2 столові ложки перед запуском.



У посудомийну машину можна класти домашню таблетку / Фото Freepik

Рецепт №2

1 склянка пральної соди;

1 склянка бури;

0,5 склянки крупної солі;

Четвертина склянки лимонного соку.

Сухі інгредієнти треба змішати та розкласти у формочки для льоду на добу. Перед миттям одну таблетку потрібно покласти у дозатор й запустити програму.

Такий домашній засіб підійде для тих, хто не хоче використовувати таблетки, а має бажання скористатися домашнім засобом, який ідентично добре відмиє посуд.

До слова, пластикові та дерев'яні предмети не можна класти в посудомийну машину, пише Real Simple. Їх слід мити вручну, щоб уникнути деформації та появи цвілі. Мармурові, срібні вироби, ножі і фарфоровий посуд також не можна мити в посудомийній машині через ризик пошкодження.

Які ще лайфхаки для кухні варто знати?