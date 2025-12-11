Не купуйте дорогі таблетки для посудомийної машини: їх можна зробити самостійно
- Домашні таблетки для посудомийної машини можна зробити з пральної соди, бури, лимонної кислоти, крупнозернистої солі, та лимонного соку.
- Існують два рецепти: у першому змішуються всі інгредієнти та зберігаються в банці, у другому сухі інгредієнти змішуються з лимонним соком і формуються у льодяні кубики.
Деякі користувачі посудомийної машини не завжди хочуть використовувати спеціальні таблетки. Причиною є ціна та вміст хімічних речовин. Та для того, щоб відмити посуд, можна скористатися й домашньою таблеткою, яка робиться за 10 хвилин.
Рецепт створення таблетки є простим, а в результаті ви отримаєте блискучий посуд, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Його дія – така ж сама, як і магазинної таблетки. Він розщеплює жир, знімає наліт та бореться з плямами. Головною перевагою є відсутність барвників, ароматизаторів та агресивних добавок.
З чого складається домашня таблетка?
До основних компонентів входить:
Пральна сода – розчиняє жир та складні забруднення;
Бура – пом’якшує воду та підсилює ефект миття;
Лимонна кислота – усуває вапняний наліт та допомагає підтримувати чистоту машини;
Крупнозерниста сіль – допомагає мийному засобу краще працювати у жорсткій воді;
Лимонний сік – природний антисептик з приємним запахом.
Як зробити домашній миючий порошок?
Рецепт №1
1 склянка пральної соди;
1 склянка бури;
0,5 склянки лимонної кислоти;
0,5 склянки крупної солі.
Усі компоненти треба змішати в одній мисці й пересипати у банку з герметичною кришкою. У відсік для посудомийної машини варто додавати 1 – 2 столові ложки перед запуском.
У посудомийну машину можна класти домашню таблетку / Фото Freepik
Рецепт №2
1 склянка пральної соди;
1 склянка бури;
0,5 склянки крупної солі;
Четвертина склянки лимонного соку.
Сухі інгредієнти треба змішати та розкласти у формочки для льоду на добу. Перед миттям одну таблетку потрібно покласти у дозатор й запустити програму.
Такий домашній засіб підійде для тих, хто не хоче використовувати таблетки, а має бажання скористатися домашнім засобом, який ідентично добре відмиє посуд.
До слова, пластикові та дерев'яні предмети не можна класти в посудомийну машину, пише Real Simple. Їх слід мити вручну, щоб уникнути деформації та появи цвілі. Мармурові, срібні вироби, ножі і фарфоровий посуд також не можна мити в посудомийній машині через ризик пошкодження.
