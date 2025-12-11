Рецепт создания таблетки является простым, а в результате вы получите блестящую посуду, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Его действие – такое же, как и магазинной таблетки. Он расщепляет жир, снимает налет и борется с пятнами. Главным преимуществом является отсутствие красителей, ароматизаторов и агрессивных добавок.
Из чего состоит домашняя таблетка?
К основным компонентам входит:
Стиральная сода – растворяет жир и сложные загрязнения;
Бура – смягчает воду и усиливает эффект мытья;
Лимонная кислота – устраняет известковый налет и помогает поддерживать чистоту машины;
Крупнозернистая соль – помогает моющему средству лучше работать в жесткой воде;
Лимонный сок – природный антисептик с приятным запахом.
Как сделать домашний моющий порошок?
Рецепт №1
1 стакан стиральной соды;
1 стакан буры;
0,5 стакана лимонной кислоты;
0,5 стакана крупной соли.
Все компоненты нужно смешать в одной миске и пересыпать в банку с герметичной крышкой. В отсек для посудомоечной машины следует добавлять 1 – 2 столовые ложки перед запуском.
В посудомоечную машину можно класть домашнюю таблетку / Фото Freepik
Рецепт №2
1 стакан стиральной соды;
1 стакан буры;
0,5 стакана крупной соли;
Четверть стакана лимонного сока.
Сухие ингредиенты надо смешать и разложить в формочки для льда на сутки. Перед мытьем одну таблетку нужно положить в дозатор и запустить программу.
Такое домашнее средство подойдет для тех, кто не хочет использовать таблетки, а имеет желание воспользоваться домашним средством, который идентично хорошо отмоет посуду.
К слову, пластиковые и деревянные предметы нельзя класть в посудомоечную машину, пишет Real Simple. Их следует мыть вручную, чтобы избежать деформации и появления плесени. Мраморные, серебряные изделия, ножи и фарфоровую посуду также нельзя мыть в посудомоечной машине из-за риска повреждения.
