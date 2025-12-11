Рецепт создания таблетки является простым, а в результате вы получите блестящую посуду, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Его действие – такое же, как и магазинной таблетки. Он расщепляет жир, снимает налет и борется с пятнами. Главным преимуществом является отсутствие красителей, ароматизаторов и агрессивных добавок.

Читайте также Как быстро очистить духовку от жира: простая паста из трех ингредиентов

Из чего состоит домашняя таблетка?

К основным компонентам входит:

Стиральная сода – растворяет жир и сложные загрязнения;

Бура – смягчает воду и усиливает эффект мытья;

Лимонная кислота – устраняет известковый налет и помогает поддерживать чистоту машины;

Крупнозернистая соль – помогает моющему средству лучше работать в жесткой воде;

Лимонный сок – природный антисептик с приятным запахом.

Как сделать домашний моющий порошок?

Рецепт №1

1 стакан стиральной соды;

1 стакан буры;

0,5 стакана лимонной кислоты;

0,5 стакана крупной соли.

Все компоненты нужно смешать в одной миске и пересыпать в банку с герметичной крышкой. В отсек для посудомоечной машины следует добавлять 1 – 2 столовые ложки перед запуском.



В посудомоечную машину можно класть домашнюю таблетку / Фото Freepik

Рецепт №2

1 стакан стиральной соды;

1 стакан буры;

0,5 стакана крупной соли;

Четверть стакана лимонного сока.

Сухие ингредиенты надо смешать и разложить в формочки для льда на сутки. Перед мытьем одну таблетку нужно положить в дозатор и запустить программу.

Такое домашнее средство подойдет для тех, кто не хочет использовать таблетки, а имеет желание воспользоваться домашним средством, который идентично хорошо отмоет посуду.

К слову, пластиковые и деревянные предметы нельзя класть в посудомоечную машину, пишет Real Simple. Их следует мыть вручную, чтобы избежать деформации и появления плесени. Мраморные, серебряные изделия, ножи и фарфоровую посуду также нельзя мыть в посудомоечной машине из-за риска повреждения.

