Большинство пятен появляются из-за жесткой воды, в которой содержится много кальция и магния, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Когда эти минералы оседают на поверхности, то образуют известковый налет, который со временем начинает желтеть.

Часто такие пятна появляются под ободком унитаза, возле слива или кранов, где долго застаивается вода. Избежать серьезных загрязнений можно благодаря регулярной уборке несколько раз в неделю.

Как вывести желтые пятна из ванной?

Чтобы вернуть ванной или унитазу белый цвет, нужно воспользоваться уксусом и пищевой содой. Такое сочетание средств прекрасно справляется с известковым налетом.

Сначала вылейте стеклянную уксуса в чашу унитаза, смазав уксусом ободок и загрязненные участки. Далее добавьте пищевую соду. После этого начнется шипение – реакция, которая растворяет налет. Оставьте смесь на 10 – 60 минут, а тогда почистите все ершиком и смойте воду.



Желтые пятна с туалета легко вывести / Фото Pexels

Для очень стойких пятен уксус можно оставить на всю ночь, а утром все хорошо очистить. Если повторять эту процедуру раз в неделю, то унитаз будет иметь белоснежный цвет без какого-либо неприятного запаха.

Чем еще можно отчистить налет с унитаза?

Тикток-блогер София Сизова рассказала еще один интересный способ выведения налета из унитаза. По ее словам, понадобится 5 ложек лимонной кислоты, 0,5 столовой ложки моющего средства для посуды и 500 миллиграммов кипятка.

Все это надо залить в унитаз и оставить на час, а для застарелых отложений – на всю ночь. Девушка отметила, что благодаря такому методу весь налет хорошо растворяется.

Удаление налета из унитаза: смотрите видео

Какие еще советы стоит знать?