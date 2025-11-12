Холод заставляет крыс искать тепло и пищу, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Подозрительные шорохи ночью и погрызенные вещи являются признаком появления грызунов дома, поэтому действовать надо начинать сразу.

Как избавиться от крыс осенью?

Ноябрь и декабрь – пик активности грызунов. Кроме дома, они могут поселяться в подвалах или гаражах, поэтому надо все тщательно осмотреть в этих местах. Впрочем, есть один простой способ, который поможет их очень быстро отпугнуть – это обычные ватные шарики.

Их нужно замочить в эфирном масле лаванды или перечной мяты и разложить под раковинами и любыми другими местами. Сильный аромат сбивает крыс с толку, перекрывая их запаховые следы, по которым они ориентируются.



Крыс отпугивают различные запахи / Фото Pexels

У крыс очень сильное и чувствительное обоняние, поэтому природные ароматы действуют на них как барьер. Лаванда, мята или эвкалипт сбивают грызуна с маршрута, поэтому он вынужден будет бежать из вашего дома.

Но кроме метода с ватными шариками стоит еще закрыть все щели, хранить пищу хорошо закрытой и регулярно убирать. Такая профилактика убережет от вероятного появления грызунов.

Ресурс Better Homes & Gardens пишет, что вывести крыс с участка можно даже без использования химии. Выгнать грызунов поможет запах лука, чеснока, уксуса и аммиака. В определенных случаях могут помочь ультразвуковые приборы.

Некоторые специи для крыс являются невыносимыми. Грызуны очень не любят запаха гвоздики, сушеного лаврового листа, черного перца. Эти пряности надо разложить возле возможных мест пребывания крыс.

Как еще прогнать грызунов?