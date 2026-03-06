Мультипечь – это отличный вклад в собственное здоровье. Даже новичкам в кулинарии она поможет чувствовать себя уверенными поварами. Кроме того, этот чудо-прибор поможет сэкономить деньги на покупке многих кастрюль и сковородок, пишет Choice.

Что такое мультипечь?

Мультипечь сочетает в себе функции нескольких видов бытовой техники. В частности, она подходит вот для чего:

выпекания;

варки;

жарка;

тушения.

Сочетание этих функций делает мультипечь по-настоящему универсальным кухонным помощником, что экономит не только и деньги, но и ограниченное место на столешнице. К тому же мультипечь работает быстрее традиционной печи или плиты.



Мультипечь – очень полезна на кухне / Фото Pexels

На что обратить внимание при выборе мультипечи?

Существует немало моделей мультипечей. Чтобы выбрать идеальную для своих нужд, следует присмотреться к нескольким факторам.

Вместимость

Первое, что следует запомнить: литраж чаши не равен количеству пищи, которую в ней удастся приготовить. То есть часто в 10-литровой кастрюле можно приготовить лишь 500 граммов картофеля фри.

Смотровое окно и внутреннее освещение

Смотровое окошко – это более важный элемент мультипечи, чем может показаться, ведь оно позволяет избежать постоянного открывания дверцы, чтобы проверить готовность пищи. Это особенно важно, учитывая, что новые модели аэрофритюрниц позволяют также выпекать пирожные и хлеб.

Предварительные настройки

Перед покупкой мультипечи следует просмотреть, какие предварительно запрограммированные настройки она имеет. Это расширяет возможности по приготовлению блюд, а также избавляет от необходимости сомневаться относительно температуры и продолжительности работы печи.

Многофункциональность

Для наибольшей универсальности и максимального сохранения места на кухне можно обратить внимание на модели с дополнительными функциями: приготовление на пару, выпекание, гриль.

Тип управления

Существует 2 типа управления мультипечью – циферблатное и цифровое.

Циферблатное управление состоит из регулятора температуры и таймера, что звонит, когда время истекает. В таком случае нужно искать таймер, что можно установить на более 30 минут.

состоит из регулятора температуры и таймера, что звонит, когда время истекает. В таком случае нужно искать таймер, что можно установить на более 30 минут. Цифровое управление включает сенсорный дисплей с более точным таймером, показателями температуры, а порой и с запрограммированными настройками.

Среди мультипечей стоит обратить внимание на такие модели:

Tefal EY855D10 – поможет существенно сократить потребление масла. А 12 программ приготовления предлагают широкий выбор блюд: от жаркого до выпечки.

– поможет существенно сократить потребление масла. А 12 программ приготовления предлагают широкий выбор блюд: от жаркого до выпечки. Crownberg – 8 умных программ позволяют готовить блюда одним нажатием кнопки, а функция автоматического выключения помогает избежать пригораний.

– 8 умных программ позволяют готовить блюда одним нажатием кнопки, а функция автоматического выключения помогает избежать пригораний. Philips Ovi NA332/00 – универсальный прибор, с которым можно жарить, запекать, грилировать, разогревать и даже ферментировать продукты.

Как ухаживать за мультипечью?

Сейчас мультипечи не имеют функции самоочистки, поэтому мыть их нужно вручную – и делать это следует после каждого использования прибора. Резиновые уплотнители и прокладки легко поглощают запахи пищи, что готовится внутри, и удалить их после длительного времени становится очень сложно.

Впрочем, очистка мультипечи – это простой процесс, не отнимающий много времени

Вот как это правильно делать:

прежде всего убедиться, что устройство отключено от сети и остыло;

разобрать все: камеру для приготовления, резиновые уплотнители и решетки. Перед этим убедиться, что есть понимание, куда нужно будет вернуть каждую деталь;

вымыть камеру для еды и остальные детали (это можно сделать в посудомойке). Для чистки следует использовать только мягкие неабразивные средства, чтобы не повредить поверхность;

очистить резиновые уплотнители. Если они сильно пахнут, можно замочить их в растворе соды или уксуса;

высушить все детали и верните их на место.

Если же на аэрофритюрнице накопился большой слой жира, который не удается легко отмыть, внутрь можно залить немного кипятка с несколькими каплями моющего средства, пишет Real Simple. Это элементарное средство помогает вернуть идеальную чистоту даже после лет использования.

Между приготовлением блюд мультипечь лучше всего хранить открытой – это поможет избежать накопления разнообразных запахов.

