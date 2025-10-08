Когда на сетке вытяжки скапливается много жира – отмыть ее выглядит нереальной задачей. Как избавить себя от забот и сделать это за считанные минуты – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Southern living.

Интересно Жесткие полотенца станут пушистыми после одной стирки: узнайте лайфхак

Как легко отчистить сетку вытяжки?

Сначала не прибегайте к химическим средствам, а воспользуйтесь элементарным кипятком. Элементарный прием, который так редко применяют!

Сетка вытяжки впитывает много жира / Фото Freepik

Просто наберите кипяток в противень и положите в него решетку. Вы увидите, как жир отходит от нее просто на глазах! Проварите немного сетку – и она будет как новенькая!

Какой еще способ может помочь?

А еще прекрасно работает сода. Наберите в раковину кипяток, добавьте соду и размешайте.

Затем поместите в кипяток сетку вытяжки и отчищайте длинной щеткой. Несколько минут – и металл будет блестеть!

Какой еще домашний лайфхак пригодится?