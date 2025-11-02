Если вы заметили, что посуда после мытья в посудомоечной машине остается грязной, а в ней самой появился неприятный запах, это означает, что пришло время ее качественно очистить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как часто нужно чистить посудомоечную машину?

Частота чистки посудомойки зависит от того, как часто ее используют. В целом же лучше делать это каждые 2 – 4 месяца. Но если вы запускаете посудомойку каждый день, тогда уборка ее каждый месяц будет уместной.

Но глубокая чистка посудомоечной машины, даже лучшей модели, требует определенных усилий – и поэтому многие откладывают эту задачу. Впрочем, своевременная уборка может продлить срок службы прибора, поэтому пренебрегать им не стоит.

Посудомоечную машину нужно чистить регулярно / Фото Pexels

Как почистить посудомоечную машину?

Первое, что нужно сделать – это извлечь из посудомоечной машины всю посуду и столовую утварь. Также, если возможно, нужно снять решетки, чтобы их можно было легче помыть. Постоянное использование посудомоечной машины приводит к тому, что на стенках накапливается мыльный налет, который не смывается во время цикла чистки посуды.

Поэтому протирание стенок горячей мыльной водой может помочь. А если вы не хотите использовать бытовую химию, на помощь придет простое домашнее средство – смесь уксуса и воды в равных частях, пишет The Spruce.

Также очень важно почистить фильтр, ведь именно он является наиболее распространенной частью запаха посудомоечной машины. Если он есть, тогда, наиболее вероятно, расположен в нижней задней части бака. Его нужно вынуть и почистить в кухонной раковине горячей мыльной водой и щеткой для бутылок, чтобы добраться до всех щелей.

И, конечно же, нельзя пропустить слив посудомоечной машины. Из него нужно убрать все остатки пищи, которые могли туда попасть, а потом протереть губкой и моющим средством.

