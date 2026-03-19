Из-за накипи машинка может плохо пахнуть, стучать во время работы, плохо отстирывать одежду и оставлять на дне барабана белый налет, пишет Martha Stewart. Чистка налета является обязательной процедурой, чтобы сохранить стиральную машину рабочей еще на много лет.

Как очистить накипь в стиральной машинке?

Эксперты отмечают, что чистку деталей от известкового налета нужно проводить раз в 3 месяца. Этот процесс важно не откладывать в районах с жесткой водой в трубах, потому что из-за такой проблемы может даже поломаться насос.

Кроме того, через налет нагревательный элемент дольше нагревается, поэтому этот процесс тратит больше электроэнергии.

Налет убрать можно обычным уксусом, который есть на кухне у многих. Перед очисткой надо запустить цикл пустой стирки с температурой 90 °C.

В стиральную машинку с дверцей по центру нужно влить 2 стакана уксуса в отсек для кондиционера. Затем включите самый длинный цикл на максимальной температуре, а дальше насыпьте в барабан 0,5 стакана пищевой соды и повторите стирку.



Машинку с вертикальной загрузкой надо наполнить горячей водой и 4 стаканами уксуса. На несколько минут включите режим гигиенической стирки, поставьте на паузу и откройте крышку. Технике надо дать постоять так час, а потом завершить цикл и запустить полоскание.

В барабане или на дверце после процедуры может появиться смытый с деталей накипь. Его надо протереть салфеткой из микрофибры и дать технике хорошо просохнуть. Такая простая очистка стиральной машины поможет сохранить ее и еще и улучшит качество стирки.

Кстати, выбор более низкой температуры стирки и полная загрузка стиральной машины помогают снизить потребление электроэнергии, пишет Fakt. Программа с температурой 60 градусов потребляет значительно больше энергии, чем цикл при 40. На самом деле большинство вещей без проблем отстирываются при 30 – 40 градусах.

