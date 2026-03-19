Через накип машинка може погано пахнути, стукати під час роботи, погано відпирати одяг та залишати на дні барабана білий наліт, пише Martha Stewart. Чищення нальоту є обов’язковою процедурою, щоб зберегти пральну машину робочою ще на багато років.

Як очисти накип у пральній машинці?

Експерти зазначають, що чистку деталей від вапняного нальоту потрібно проводити раз на 3 місяці. Цей процес важливо не відкладати в районах з жорсткою водою у трубах, бо через таку проблему може навіть поламатися насос.

Окрім того, через наліт нагрівальний елемент довше нагрівається, тому цей процес витрачає більше електроенергії.

Наліт прибрати можна звичайним оцтом, який є на кухні в багатьох. Перед очищенням треба запустити цикл порожнього прання з температурою 90 °C.

У пральну машинку з дверцятами по центру потрібно влити 2 склянки оцту у відсік для кондиціонера. Тоді увімкніть найдовший цикл на максимальній температурі, а далі насипте в барабан 0,5 склянки харчової соди й повторіть прання.



Машинку з вертикальним завантаженням треба наповнити гарячою водою та 4 склянками оцту. На кілька хвилин увімкніть режим гігієнічного прання, поставте на паузу та відкрийте кришку. Техніці треба дати постояти так годину, а тоді завершити цикл й запустити полоскання.

Спеціальний очисний засіб для пральних машин можна придбати на Prom. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

У барабані чи на дверцятах після процедури може з’явитися змитий з деталей накип. Його треба протерти серветкою з мікрофібри і дати техніці добре просохнути. Таке просте очищення пральної машини допоможе зберегти її та ще й покращить якість прання.

До речі, вибір нижчої температури прання та повне завантаження пральної машини допомагають знизити споживання електроенергії, пише Fakt. Програма з температурою 60 градусів споживає значно більше енергії, ніж цикл при 40. Насправді більшість речей без проблем відпираються при 30 – 40 градусах.

