Это простое кухонное средство может очистить белый налет уже после первого использования, пишет Express.

Чем вывести налет с чайника?

Для устранения проблемы с минеральной накипью важно воспользоваться пищевой содой. Сначала нужно наполнить чайник на две трети водой и добавить щедрую столовую ложку пищевой соды.

Закипятите чайник, а тогда оставьте смесь подействовать примерно на час, пока вода не остынет. После этого слейте воду и тщательно промойте чайник. Тепло воды в сочетании с абразивной текстурой пищевой соды поможет разрыхлить и удалить известковый налет.



Выведение налета улучшает вкус напитка / Фото Pexels

Лимон является эффективным натуральным средством для очистки чайника от накипи благодаря своей мягкой кислотности, пишет Good house keeping. Нужно нарезать лимон тонкими ломтиками и выложить в пустой чайник, а потом наполнить до максимальной отметки и включить.

После того, как вода закипит – ее надо слить. Далее лимон снова надо положить в чайник и повторить кипячение, слив воду снова после второго раза. Этот лайфхак также эффективен и не требует использования химических средств.

Что интересно, Southern Living отмечает, что для тех, кто пользуется мягкой водой, очистки раз в месяц будет достаточно. Если же вода жесткая, то стоит проводить процедуру раз в неделю, чтобы не накапливать налет. Чтобы сохранить чайник чистым, остатки после кипячения лучше выливать и использовать фильтрованную воду по возможности.

