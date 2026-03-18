Жесткость ткани неприятна к телу, поэтому стоит воспользоваться интересным лайфхаком, который поможет вернуть полотенцам пушистость и снова сделает их комфортными в использовании, пишет Express.

Как вернуть полотенцам мягкость?

Полотенца становятся жесткими из-за неправильной стирки. Главная ошибка скрывается в использовании кондиционера. Со временем это влияет на структуру волокон, поэтому ткань теряет свою мягкость.

Кондиционер подходит для синтетических тканей, а полотенцам из плотного хлопка только вредит. Когда средство накапливается в волокнах, то ухудшает способность полотенец впитывать воду и делает ткань грубой на ощупь.

Лайфхак смягчения полотенец достаточно прост – необходимо воспользоваться теннисными мячиками во время сушки. Они помогают разбивать уплотнения в ткани, улучшают цикруляцию воздуха и не дают волокнам слипаться.



Полотенца станут мягкими после первой стирки / Фото Pexels

Достаточно лишь постирать полотенца в горячей воде с небольшим количеством порошка, а тогда переложить их в сушильную машину вместе с несколькими мячиками.

В случае, если сушильной машины нет, то можно обойтись без нее. Тогда полотенца надо стирать без кондиционера, а для устранения неприятного затхлого запаха – добавить в отсек лимонную кислоту. После завершения стирки для лучшего результата можно включить дополнительное полоскание.

После стирки полотенца надо хорошо встряхнуть, чтобы распушить волокна и высушить на свежем воздухе естественным способом. Этот подход поможет вернуть мягкость полотенцам и сохранить их в хорошем состоянии гораздо дольше.

К слову, полотенца разных типов и цветов следует стирать отдельно, чтобы избежать неэффективной стирки и изменения цвета, пишет Interia Kobieta. Правильная температура стирки важна для сохранения тканей полотенец: 60 градусов подходит для хлопка, а 30 градусов – для микрофибры.

Что стоит знать о стирке?