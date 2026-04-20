Однако вернуть чистоту шлангу можно без дорогих средств и сложных процедур. Блогерша София Сизова рассказала в своем тиктоке простой способ очистки душевой лейки.

Существует простой и доступный способ, который поможет быстро избавиться от налета и восстановить нормальный поток воды, используя то, что у вас уже есть дома.

Как очистить шланг в ванной?

Девушка отметила, что очищать ее нужно изнутри, потому что именно там скапливается много грязи и бактерий. Способ приготовления раствора очень простой.

Для создания средства понадобится:

1 столовая ложка лимонной кислоты;

1 чайная ложка моющего или хозяйственного мыла;

пол литра горячей воды.

Все это содержимое нужно залить в воронку и оставить на 10 минут. Также нужно помыть шланг. Залить тот же раствор и оставить его в вертикальном положении.

Тогда нужно прикрутить шланг и включить горячую воду – с напором выйдет много грязи, которая накапливалась внутри.

Как сделать средство для чистки шланга: смотрите видео

Также блогер рекомендует использовать пергамент и бумажное полотенце с уксусом для очистки сантехники от налета, поскольку пергамент полирует поверхность, а уксус эффективно удаляет налет.

Mirror пишет, что лимонный сок является эффективной альтернативой для очистки душевой лейки от известкового налета, поскольку кислота в нем разрушает минералы.

