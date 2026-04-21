Суть лайфхака заключается в использовании многоразовых шариков для сушки, пишет Good Housekeeping. Благодаря им можно забыть об ароматизированных салфетках для сушилки.

Как сэкономить на стирке?

Специалисты говорят, что достаточно добавить на эти шарики несколько капель разведенного эфирного масла, и они выполнят сразу несколько функций: ускорят сушку, уменьшат статическое электричество, разрыхлят ткань и придадут легкий аромат.

Для стандартной загрузки достаточно 2 – 3 шариков. На каждый из них нужно добавить 3 – 4 капли эфирного масла, но обязательно разведенного. Неразведенное масло может накапливаться в ткани шариков и оставлять следы на вещах.

Маслу нужно дать немного времени впитаться перед тем, как класть шарики в сушилку – это поможет избежать пятен на одежде.

Сушить можно в обычном режиме, без специальных настроек. В результате через 45 минут вещи будут не только сухими, но и с приятным ароматом.



Вещи после сишуння будут иметь приятный аромат / Фото Pexels

Раз в месяц шарики для сушки нужно стирать в горячей воде (в ситчасном мешке или обычном носке), без моющих средств. После этого их нужно хорошо высушить естественным образом.

Кульки для прання і сушіння можна придбати на Промі. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Преимущество этого метода заключается в экономии денег, уменьшении статичности, простоте использования и выборе аромата. Однако минусы также есть. Шарики с эфирным маслом не дают эффекта смягчения ткани, а при неправильном использовании на ткани могут появиться пятна.

Однако этот лайфхак идеально подойдет для тех, кто хочет попробовать придать вещам приятный запах довольно простым способом.

Кроме того, использование кухонного полотенца в сушильной машине ускоряет процесс сушки одежды и снижает потребление электроэнергии, пишет Express. Специалисты рекомендуют использовать толстое полотенце только на первые 15 минут сушки, во избежание замедления процесса.

