Як доглядати за розсадою у квітні: без цього може просто загинути

Чимало культур не можна висаджувати одразу ж у відкритий ґрунт – городники добре знають, що від цього швидко гинуть помідори, перці та огірки. Тож для того, аби отримати приголомшливий урожай, потрібно спершу виростити якісну розсаду.

Не всі дачники справді знають, як вирощувати розсаду в домашніх умовах – і це призводить до в'ялого листя, витягнутих стебел і, зрештою, до слабкого урожаю, пише Gardening Know How. Та перед висадкою треба розібратися, який догляд за розсадою буде найкращим.

Коли садити розсаду?

Посів розсади – це перший та головний крок до багатого врожаю, і правильно обраний час посіву дозволяє виростити міцні паростки, що згодом легко адаптуються до відкритого ґрунту.

Більшість видів розсади потрібно висаджувати ще у лютому чи на початку березня – наприклад, розсаду капусти, баклажанів, помідорів. Але й у квітні для дачників знайдеться робота:

10 – 20 квітня – кавуни;

20 квітня – 5 травня – ранні дині;

15 березня – 15 квітня – середня та пізня капуста;

Як правильно вирощувати розсаду?

Полив розсади

Один з ключових моментів для гарного розвитку розсади томатів, перцю, капусти тощо – це режим поливу. Тут важливо дотримуватися балансу, адже надмірне зволоження призводить до грибкових захворювань.

А ось якщо пересушити ґрунт, тоді ріст припиниться.

Освітлення для розсади

В ідеалі паростки мають отримувати 12 – 14 годин світла на день, інакше ж ріст припиниться. Розсада на підвіконні, скоріш за все, не матиме проблем. Але якщо вікна виходять на північ, можна скористатися спеціальними фітолампами.

Температура для розсади

Ось тут з підвіконням виникає проблема – часто біля вікон утворюються протяги, які для ніжних паростків можуть стати згубними.

Деякі дачники вирощують розсаду в теплиці, аби уникнути цієї проблеми. Адже саме там найлегше досягнути бажаної температури у 18 – 22 градуси.



Розсаду потрібно вирощувати у теплі / Фото Pexels

Підживлення

Не всі дачники знають, чи потрібно і як підживлювати розсаду. Відповідь тут – так, і робити це варто тоді, коли на сіянцях з'явиться приблизно 2 – 3 справжні листки. Підживлювати найкраще спеціальними добривами, або ж органічними препаратами на основі гуматів.

Також гарно діятимуть азотно-фосфорно-калійні суміші. Втім, тут варто бути обережними і зменшити концентрацію добрива, аби не спалити коріння рослин.

Пікірування

В момент, коли з'являться кілька справжніх листків, варто подумати про пікірування – тобто перенесення сіянців у більші контейнери.

Тут дуже важливим моментом є підготовка ґрунту для розсади – адже використовувати стару землю заборонено. Натомість набагато краще буде пересадити сіянці у свіжий пухкий ґрунт.

Саме це допоможе уникнути проблеми з витягуванням стебел, що часто трапляється з розсадою перцю та помідорів.

Які бувають проблеми з розсадою?

Одна з найбільш поширених проблем – це нерівномірні сходи. Часто проблемою тут буває неправильна глибина посіву: якщо занурити насінину у ґрунт надто сильно, вона може не пробитися на поверхню, пише She Growes Veg. Але ще одна ймовірна причина відсутності сходів – це неякісний насіннєвий матеріал.

Та якщо ви переймаєтеся, що розсада огірків чи капусти не проросте, можна занурити насіння перед посадкою у стимулятор росту.

Також багатьом дачникам доводилося стикатися з витягуванням розсади, і це відбувається через три поширені фактори:

нестача світла;

висока температура повітря у приміщенні;

загущені посіви;

надлишок азотних добрив.

Що ще варто знати дачникам?