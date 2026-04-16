Для того, аби виростити шикарний англійський сад, багато не потрібно: лише підберіть рослини, що ростуть одна крізь одну і створюють враження, що вони були на вашій ділянці вже роками. Загальний ефект, до якого варто прагнути – це невимушена занедбаність, пише The Spruce.

Втім, на жаль, це не означає, що англійський сад зовсім не потребує догляду чи посадки нових рослин. І далі ділимося найкращими варіантами.

Які рослини посадити в англійському саду?

Дельфініум

Кілька високих стебел дзвіночків точно швидко прикрасять ваш сад. Дельфініум зацвітає на початку літа та тішитиме вас ніжно-фіолетовими квітами протягом цілого сезону. А довгі стебла та велика кількість бутонів роблять його чудовою квіткою для зрізання у букети та загалом бажаною садовою рослиною.



На клумбі можна висадити дельфініум / Фото Pexels

Герань

Морозостійка герань також називається пеларгонія, і ці низькі квіти, що наростають прямо поверх основи вищих рослин легко створять цей самий вишуканий вигляд "занедбаності", якого так прагнуть садівники. Традиційні сорти гераней цвітуть всього один раз на рік, проте квіти часто тримаються дуже довго.

Мальви

Мало які квіти мають настільки ж чарівний вигляд, як мальви. Чимало садівників вирощують їх задля висоти: деякі мальви досягають двох з половиною метрів чи навіть більше. І це робить квітку просто-таки неймовірним вертикальним акцентом для будь-якої частини саду.

Японські анемони

Якщо ви хочете додати клумбі пишноти наприкінці сезону, ніщо не може зрівнятися з мальвами – повітряні, легкі квіти ідеально підходять для котеджних садів. Цим рослинам для росту потрібний дренований, злегка вологий ґрунт.

Лаванда

Англійські сади славляться пишними кущиками чи навіть грядками лаванди. Багато сортів добре пристосовані до туманного та помірного клімату, але навіть якщо літо зазвичай спекотне, все ще є види лаванди, які добре ростимуть і в таких умовах, пише Homes&Gardens.

Півонії

Попри те, що півонії мають відносно короткий період цвітіння, це настільки приголомшливі квіти, що їх точно слід посадити у своєму саду. Ніщо не може зрівнятися з пишними ніжно-рожевими квітами. А сам кущ має гарний вигляд навіть після того, як цвітіння завершується.



Півонії виглядатимуть шикарно на клумбі / Фото Pexels

Флокси

Старіші сорти флоксів часто страждали від борошнистої роси, і тому дачники думали двічі перед тим, як висаджувати у себе цю яскраву рослину. Втім, на щастя, на ринку вже є нові види, які залишатимуться красивими незалежно від того, наскільки вологим видасться літо.

