Садівник Марк Двеллі зазначив, що такий копійчаний засіб можна використовувати в багатьох цілях, пише Express. Досвідчені дачники вже давно застосовують його замість дорогих засобів.

Як застосовувати оцет в саду?

Виведення бур’янів

Оцтом можна вивести бур’яни, які ростуть на доріжках, патіо чи в тріщинах між плиткою. Потрібно лише літр оцту змішати зі столовою ложкою засобу для миття посуду.

Цю суміш потрібно розпилювати на бур’яни в спекотну сонячну погоду, щоб отримати максимальний результат. Оцтова кислота допомагає знищити бур’яни за 24 години.

Відлякування шкідників

Оцет може допомогти відлякати мурах з клумби. Для цього треба змочити ватні спонжики в оцет й розкласти їх по клумбі, грядках чи поруч з мурашниками. Дачники радять це робити у сухий та сонячний день, щоб збити запах їхніх стежок.

Чищення внутрішніх двориків

Натуральний розчин на основі оцту допоможе видалити бруд та водорості з патіо, якщо його використовувати у співвідношенні 1:1 з водою. Потрібно просто нанести розчин на поверхню, залишити на годину, а тоді протерти жорсткою щіткою і змити.



Оцтом можна чистити плитку у внутрішніх двориках / Фото Pexels

Очищення садового інструменту

Суміш оцту з водою в однаковому співвідношенні допоможе очистити садові інструменти. Її можна використовувати для видалення іржі, яка часто залишається від поганого попереднього очищування.

Підкислювач ґрунту

Оцет можна також використовувати як підкислювач ґрунту, додавши 2 столові ложки на один літр води для тих рослин, які люблять кислу ділянку. Найкраще підкислювати оцтом азалії, блакитні гортензії та чорницю.

Навіщо оцет додавати у прання?

Оцет пом'якшує тканини, дезінфікує, нейтралізує запахи та зберігає колір одягу, пише City Magazine. Для прання підходить дистильований 5% оцет, але використовувати його занадто часто не варто, щоб не пошкодити гумові деталі пральної машинки. Навіть у цьому випадку є застереження щодо оцту та його шкоди на гуму.

