Вкорочення пагонів може призвести до того, що рослини зовсім перестануть цвісти, пише Martha Stewart. Тому перед обрізкою краще дізнатися, які рослини чіпати не варто.

Читайте також Як підготувати хризантеми до пишного цвітіння: садівниця з Житомирщини дала цінні поради

Які рослини не обрізати навесні?

Рододендрони

Ці кущі закладають бруньки ще восени, тому обрізка навесні може повністю позбавити їх квітів. Обрізку можна проводити лише після завершення цвітіння.

Форзиція

Чагарник тішить яскраво-жовтими квітами усіх садівників, проте обрізку можна проводити лише після відцвітання.

Гортензія

Кущі гортензій здатні розростатися й тішити цвітінням. Та для того, щоб вони мали змогу цвісти, кущі навесні обрізати не можна.

Магнолія

Бруньки магнолії формуються наприкінці літа чи восени. Весняне втручання може послабити рослину й зменшити кількість квітів.



Магнолію не можна обрізати навесні / Фото Pexels

Молочай

Ця рослина повільно росте, а старі стебла стають прихистком для запилювачів. Обрізати молочай можна лише тоді, коли рослина почне активно рости.

Бузок

Обрізка бузка навесні може призвести до втрати цвітіння. Найкращий час братися за секатор – після відцвітання.

Калина

Рання обрізка може зменшити кількість квітів, тому обрізку варто проводити після цвітіння.

Квітуча айва

Навесні квітуча айва має вже сформовані бруньки, а весняна обрізка може пошкодити рослину. Формувати кущ доцільніше після відцвітання.

Навесні можна обрізати троянди, щоб стимулювати появу нових пагонів та забезпечити квітам рясне цвітіння, пише Express. Для весняної обрізки найкраще підходять гібридні троянди. Вони цвітуть на пагонах поточного року, тому обрізання їм не страшне. Спочатку треба видалити всі слабкі чи пошкоджені пагони, а тоді обрізати стебла, щоб утворити відкриту чашу з коротких гілок.

Які ще поради варто знати садівникам?