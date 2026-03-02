Початок весни – найкращий час для зупинки росту бур’янів, перш ніж вони почнуть проростати, пише Express. Бур'ян росте одразу з настанням достатньої кількості сонячного світла, тому треба швидко діяти.

Як позбутися бур'янів на подвір'ї?

У березні погода з кожним днем ставите теплішою, тож і бур'яни почнуть рости набагато швидше. Важливо вчасно скористатися дієвим методом, щоб вони не встигли наростити коріння, бо якщо це станеться, вивести їх буде набагато важче.

Досвідчений садівник Кевін Лі Джейкобс поділився простим способом, який не вимагає постійного виривання. Все, що треба зробити – це накрити ймовірні місця росту бур'янів – газетами.

Газета миттєво знищує бур'яни. І запобігає їх повторній появі протягом цілого сезону, якщо не довше,

– додав експерт.

Газети блокують сонячне світло, необхідне для проростання бур'янів, а також згладжують швидкозростаючі саджанці, тому вони швидко загинуть. Звичайна газета запобіжить росту великих бур'янів й допоможе підтримувати чистоту в саду без використання хімічних засобів, які можуть зашкодити іншим рослинам.



Газета блокує ріст бур'янів / Фото Pexels

Вже через кілька тижнів газета почне розкладатися природним чином й перетвориться на органічну речовину, яка стане корисною для ґрунту. За словами садівника, квіти отримають більше поживних речовин, тож матимуть шанс вирости здоровішими.

Як використовувати газету проти бур'янів?

Дачник зазначив, що для використання підійде лише газета, а не вирвані аркуші з глянцевих журналів. У потрібних місцях треба розкласти приблизно 4 аркуші, щоб створити товстий шар. Можна розміщувати поверх забур'янених ділянок.

Після цього газету треба полити водою, щоб вона добре прилипнула до ґрунту й почала розкладатися. Щоб зробити сад охайнішим й повністю заблокувати світло, поверх можна покласти компост чи мульчу.

Завдяки такому лайфхаку, сад має всі шанси залишитися без бур'янів. Цей метод дозволить відпочити від надокучливих рослин до кінця сезону.

Також одним з найпростіших способів утримати бур’яни під контролем є мульчування, пише Martha Stewart. Солома, деревна тріска або інші природні матеріали перешкоджають потраплянню сонячного світла на поверхню ґрунту, стримуючи ріст небажаної рослинності. Рекомендована товщина шару – від 5 до 10 сантиметрів.

