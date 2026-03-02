Одна садівниця розповіла про цікавий спосіб, який допомагає картоплі вирости в рази швидше, пише Express. Йдеться про популярну техніку попереднього пророщування насіннєвої картоплі.

Як швидко виростити картоплю?

Суть методу – вивести бульби зі стану спокою до висадки в ґрунт, щоб вони зійшли раніше й дали швидше врожай. Дачниця розповіла, що цей трюк варто зробити приблизно за 1,5 місяці до запланованої посадки. Початок березня – ідеально підійде, якщо у планах садити картоплю в середині квітня.

Потрібно обрати якісну насіннєву картоплю, а тоді просто розкласти бульби в контейнер з відділеннями, розмістивши овочі "вічками" догори – саме з цих невеликих виступів з’являться паростки.

Після цього картоплю варто поставити у світле, прохолодне місце – підійде підвіконня на балконі. За словами садівниці, через 6 тижнів бульби вже матимуть міцні паростки й будуть повністю готові до висадки.

Вже після того, як навесні ґрунт прогріється, картоплю можна пересаджувати в ґрунт. Завдяки попередньому пророщуванню рослини почнуть швидше рости й дозволять зібрати урожай скоріше, ніж би це могло бути при звичайній посадці.

Як пришвидшити ріст картоплі: дивіться відео

How to chit potatoes: 1.Start chitting around 6 weeks before planting (for me that's mid-February for planting out late March) 2.Place seed potatoes "eye side up" in egg cartons or trays 3.Keep them in a cool, bright, frost-free place. An unheated spare bedroom is perfect. Am unheated greenhouse could work too but you really need to watch out for the frost and bring the potatoes indoors if necessary. 4.Ensure good light levels so shoots stay short and sturdy, not leggy 5.After about six weeks, they're ready to plant out

Лотки з-під яєць можна завжди використані як екологічні контейнери для розсади, йдеться в тіктоці @gardening.with.ish. Картонні коробки добре розкладаються в ґрунті, дозволяючи висаджувати розсаду без травмування кореневої системи.

Для посадки ємності треба заповнити легким та пухким ґрунтом й зволожити пульверизатором. Садити в лоток можна квіти, петрушку, базилік, помідори чи перець. У кожному відділенні для дренажу потрібно зробити отвори шилом. Для однієї яєчної комірки буде достатньо двох насінинок.

