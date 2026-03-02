Про основні моменти догляду – обрізання, підживлювання й перевірку стану рослини розповіла садівниця з Житомирщини Тетяна Збінська, пише Суспільне.

Читайте також Троянди цвістимуть все літо: секрети правильного обрізання різних видів

Як доглядати за хризантемами навесні?

Огляд після зими

Кущі після зими треба спочатку оглянути. Якщо рослина добре перезимувала, то викопувати квіти чи пересаджувати – не варто. Достатньо лише прибрати сухе листя й очистити ґрунт навколо куща. Щоб забезпечити доступ до повітря коріння, можна землю злегка розпушити.

Молоді зелені пагони свідчать про те, що хризантема добре перезимувала. Більшість хризантем витривалі до холодних зимових днів, але деякі кущі можуть почати рости пізніше, тож не варто переживати.

Обрізання

Навесні достатньо лише провести санітарну обробку – видалити пошкоджені чи сухі пагони. Кущі хризантем зазвичай не обрізають.

Проте раз на кілька років потрібно ділити кущі хризантеми. Це робиться для того, щоб омолодити рослину чи розмножити сорт. Коли кущ дуже густий, то почне слабше цвісти, а погони подрібнішають. У такому випадку їх вже треба ділити – навесні чи восени.

Підживлення

Садівниця радить під час активного росту зеленої маси вносити комплексні чи азотні добрива. Сприятимуть формуванню квітів фосфорно-калійні добрива. Їх треба вносити в період бутонізації. Після початку цвітіння підживленя припиняють.



Підживлення покращать ріст квітів / Фото Суспільне Житомир

Помилки садівників

За словами Тетяни, дачники часто садять хризантеми в неправильному місці в тіні, поливають великою кількістю води, загущують посадки та неправильно заглиблюють корені.

Хризантеми люблять рости в сонячному місці на добре дренованому ґрунті, за помірної вологості. У тіні вони погано цвітуть або зовсім не цвітуть.

Обробка від хвороб та шкідників

Обробляти хризантеми, якщо рослини здорові – не потрібно. Якщо ж квіти мають ознаки хвороби тоді треба обробити фунгіцидами та інсектицидами. Таку обробку треба здійснити ще до початку росту.

Погано дренований ґрунт шкідливий для хризаетем тим, що в рази збільшує ризик кореневої гнилі, пише The Spruce. А от занадто переповнений ґрунт глиною вже буде перешкоджати росту коренів рослин. Садити хризантеми варто в тих місцях, які будуть регулярно зрошуватися. Сухий ґрунт є стресовим для квітів, тому волога є необхідною. Поливати квіти треба біля основи, оминаючи верхівки листя, бо зайва вода призведе до проблем з цвіллю.