Усі люблять рослини, які швидко ростуть та не потребують догляду – та деякі з них аж надто самостійні і надто добре ростуть. Чимало багаторічників, що мали шалену популярність роками, насправді заполоняють ваш сад і заглушують інші посадки, пише Southern Living. І викорінити ці рослини з ділянки згодом дуже складно – тож варто ще перед посадкою замислитися, чи воно того варте.

Цікаво Пліснява з герметика у ванній зникне раз і назавжди: елементарний спосіб

Які багаторічники можуть захопити всю ділянку?

Конвалія

Крихітні, запашні квіти конвалії неймовірно виглядають практично у будь-якому саду – тому легко зрозуміти, чому садівники висаджують цю рослину з року в рік. Але кореневищами вона може досить агресивно поширюватися, і багато дачників вважають її інвазивною.

Англійський плющ

Плющ, що звивається стовбурами рослин та дерев, додає саду дуже романтичного і вміло "занедбаного" вигляду. Втім, він точно є інвазивною рослиною, що легко переносить будь-які умови – від повного сонця до такої ж повної тіні. Вона забезпечує гарне укриття для комарів, може виростати до 24 метрів у висоту та душить навіть сильні дерева, пише The Spruce.

Барвінок

Ця популярна ґрунтопокривна рослина має один недолік – стебла легко вкорінюються і повзуть далі. Саме через це барвінок з його неймовірно красивими фіолетовими квітами багато де визнаний інвазивний.

Всього за кілька сезонів він може утворити щільний килим, що глушитиме інші рослини.

М'ята

Вирощувати власну м'яту на ділянці – це чудовий спосіб урізноманітнити чаї та страви, але не саджайте її у відкритий ґрунт, адже вона швидко вийде за межі грядок та почне захоплювати ділянку. Вона поширюється досить агресивно, тому багато дачників радять садити її у контейнери.

Рослина-хамелеон

Ця інвазивна ґрунтопокривна рослина має неймовірний вигляд, але поширюється швидко та дуже агресивно. Її сильні кореневища швидко задушать сусідні рослини, а викорінити її практично неможливо, щойно вона вкоріниться. Тож якщо ви не готові бачити рослину-хамелеона повсюди на своїй ділянці, краще не саджати її взагалі.

Що ще варто знати дачникам?