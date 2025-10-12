Легко подумати, що можна замикати садові інструменти в коморі, щойно підступають холоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, прохолодна погода означає, що сад вже настав час готувати до зими.

Цікаво Не пропустіть осінню обрізку цих квітів: без неї вони почнуть гірше рости

Що потрібно зробити у жовтні в саду?

Слідкуйте за прогнозом погоди

У жовтні слідкувати за погодою надзвичайно важливо, адже це простий і ефективний спосіб підготувати сад до майбутнього. Коригувати догляд за рослинами потрібно відповідно до температури, і якщо ви не готові до збільшення кількості опадів чи заморозків, у вас не буде можливості захистити свої рослини.

Захистіть рослини від морозу

Лише однієї морозної ночі може бути достатньо, аби звести нанівець тижні виснажливої праці у саду. Для того, аби вберегти рослини, можна використати мульчування, або ж навіть старі простирадла, якими вкривають основу рослин.

Освіжіть ґрунт

Осінь – це чудовий час для того, аби приділити ґрунту увагу, на яку він заслуговує. Огляд стану ґрунту критично важливий саме зараз, коли рослини переходять до періоду спокою.

У жовтні можна внести компост, гній чи інші добрива, що допоможуть відновити поживні речовини, втрачені за літо.

Поливайте з розумом

Навіть попри те, що прохолода означає, що рослинам потрібно вже менше води, припиняти полив повністю не можна. Для найкращих результатів рослини радять поливати вранці, аби дерева та кущі поглинули вологу до того, як температура вночі стане дуже низькою.

Обрізка рослин

Якщо рослини заповзають на доріжку, або ж якщо на них з'явилися хворі гілки, обрізка просто необхідна, пише Country Living.

Що ще потрібно знати про догляд за садом?