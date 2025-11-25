Коли ви плануєте пишний і розкішний сад, легко спокуситися рослинами, що дуже швидко ростуть – але вони можуть таїти небезпеку. Зокрема, чимало з них є інвазивними та можуть аж надто "полюбити" ваш сад, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ideal Home.

Які рослини не варто вирощувати у саду?

Рододендрон понтійський

Ця рослина відома своїм вічнозеленим листям та пишним цвітінням – але також славу рододендрон здобуває і через свою інвазивність. І якщо спершу він може виглядати охайно та красиво, варто спробувати прибрати його з ділянки, і ви зрозумієте, що це не так-то й просто.

Вся проблема полягає у щільності – рододендрон утворює величезні темні та непроникні зарості, що блокують сонячне світло, пригнічує інші рослини та витісняє чимало видів.

Гігантський ревінь

Листя ревеню, що нагадує парасольки, виглядає чудово – але ця рослина може досить швидко заполонити ваш двір. Ревінь надзвичайно швидко поширюється через насіння, яке полюбляють їсти птахи, а також через кореневу систему. Окрім того, важливо й пам'ятати, що величезний розмір рослини швидко блокує сонячне світло та поживні речовини для інших видів.

Борщівник

Певно, це одна з найбільш інвазивних рослин – і до того ж небезпечних. Щойно ви помітите борщівник, його потрібно видалити – ще до того, як він зацвіте та встигне поширити насіння. Втім, точно не варто торкатися його чи наближатися до нього без захисного одягу – борщівник має дуже небезпечний сік, що може призвести до серйозних опіків.

Кизильник

Цей чудовий листопадовий чагарник нагадує ялинку та є поширеною садовою рослиною – втім, багато де він стає інвазивним, і особливо у випадку, якщо залишити його без нагляду. Насіння кизильника поширюється з пташиним послідом, а сама рослина надзвичайно швидко приживається і вкорінюється. Прибрати її з саду непросто, повідомляє Gardens Illustrated.

Японська троянда

Безсумнівно, ця інвазивна рослина неймовірно красива – і особливо у період цвітіння. Вона також витривала та легка у вирощуванні. Троянда цвіте привабливими рожевими квітами, а восени тішить яскраво-червоними плодами шипшини. Вона швидко поширюється з насіння та проростає стійкими пагонами, що всього за кілька років можуть перетворитися на стійкі зарості.

