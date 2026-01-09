Досвідчені водії взимку ніколи не рушають на автівці одразу. Натомість вони чекають, поки двигун прогріється – а також ходять в гараж та прогрівають машину навіть тоді, коли не планують нею користуватися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Навіщо прогрівати автівку перед їздою?

У минулому водії зазвичай запускали двигуни для того, аби мастильні матеріали прогрілися та потрапили до життєво важливих рухомих частин автомобіля. Це потрібно було через те, що раніше мастильні матеріали, зокрема й моторна олива, були набагато густішими.

Двигуни й трансмісії у минулому також розробляли з більшими отворами між рухомими частинами, і саме тому потрібна була густіша олива. І старомодний карбюраторний двигун може заглохнути, якщо не дочекатися, поки мастило розігріється.

Але зараз машини працюють вже не так – вони розроблені для швидкого та ефективного прогріву, і це зменшує потребу у тривалій роботі на холостому ходу. І це значить, що наразі прогрівати автівку вже не потрібно – та серед мінусів сучасних моделей те, що витрачається більше палива, а двигун зношується швидше.

Чи потрібно прогрівати автівку взимку?

Експерти кажуть – так, але не для того, аби дозволити мастилу текти як слід. Тут радше мовиться про комфорт пасажирів – адже у дні, коли температура на вулиці справді холодна, запуск двигуна за кілька хвилин до початку руху може значно покращити комфорт.

Багато сучасних автівок мають дистанційний запуск за допомогою брелока, який водій може використати ще до того, як сяде в машину.

Втім, якщо у вас стара модель машини, без прогріву не обійтися. Та всупереч поширеним міфам, вам зовсім не потрібно сидіти у машині без руху 10 – 15 хвилин. Насправді для того, аби мастило прогрілося, достатньо буде всього 1 – 3 хвилин.

