Газовані напої в машині – одна з найризикованіших речей у мороз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real simple. Причина в фізиці — вона завжди працює.

Чому не можна залишати газовані напої в машині?

Газовані напої містять розчинений вуглекислий газ. У закритій пляшці він перебуває під тиском. Коли температура падає, рідина починає замерзати, а лід займає більший об’єм, ніж вода. Усередині тари різко зростає тиск. Пластик або метал не розраховані на таке навантаження.

Як газована вода вибухає в машині у мороз: відео

Вони не підлаштовуються під розширення льоду. У результаті пляшка або банка не витримує і "вибухає". Додатковий фактор – газ. Під час замерзання частина вуглекислого газу вивільняється з рідини. Це ще більше підвищує внутрішній тиск.

Саме поєднання льоду і газу робить ситуацію небезпечною. Наслідки – не лише зіпсований напій. Липка рідина в салоні, запах, плями на оббивці, електроніці або багажі. Усунути це складно, особливо якщо вибух стався в закритому авто.

Що ще не варто залишати у машині?

У мороз не варто залишати будь-які напої у герметичній тарі, зокрема воду, соки та енергетики, пише Alaskan. Замерзання і розширення рідини працює однаково, навіть без газу.

Також небезпечні аерозольні балончики, косметика, побутова хімія і батарейки. Низькі температури змінюють тиск і структуру цих речей.

Які поради варто запамʼятати?