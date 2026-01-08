Видимість за кермом впливає на безпеку, тому рідина для скла повинна бути в автомобілі завжди, пише 24 Канал з посиланням на Express. Взимку через брудні дороги лобове скло може перетворитися на суцільну сіру плівку, тому варто скористатися дієвим лайфхаком, який допоможе швидко зробити домашній засіб для омивання.

Читайте також Навіщо надягати шкарпетки на автомобільні дзеркала взимку: секретний лайфхак

Як зробити рідину для омивання скла в машині?

Експертка Келлі Сонненбург розповіла бюджетний метод створення рідини в домашніх умовах. За її словами, взимку водії витрачають набагато більше омивача, тому альтернатива може зекономити кошти.

Для суміші знадобиться 1 літр води, пів склянки медичного спирту (125 міліграмів) та 1 чайна ложка засобу для миття посуду. Усі ці інгредієнти треба змішати в ємності та за бажання додати кілька крапель синього харчового барвника.

У результаті така суміш нічим не відрізнятиметься від тієї, яку ви купуєте завжди в магазинах. Спирт у складі допомагає запобігти замерзанню рідини, а вода з миючим засобом допомагає справлятися з брудом та дорожніми плямами.

Користувачі вже назвали цю ідею геніальною й зазначили, що для помірної зими цей домашній засіб справді здатен стати альтернативою магазинним рідинам.



Омивач для скла необхідний взимку / Фото Pexels

Видання Sante Plus назвало ще один цікавий спосіб створення рідини, але вже без спирту. Потрібно у порожню пляшку налити дистильовану воду, додати засіб для миття вікон та дзеркал й трішки струсити, щоб отримати однорідну суміш.

Важливо лише застосувати засіб для миття скла, який не утворює занадто багато піни чи розводів. Також суттєвий вплив має вибір води. Дистильована вода не містить мінеральних солей, тож не викличе утворення вапняного нальоту. Водопровідна вода може спричинити мінеральні відкладення на насосі та форсунках омивача автомобіля.

Які цікаві поради варто знати?