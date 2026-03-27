Великдень наближається: як прикрасити оселю за один день

Наближається Великдень, тож у багатьох з нас виникає бажання оновити простір та додати в оселю більше цікавих святкових елементів декору. Останні роки прикрашання дому на Пасху стало трендом, який створює неймовірну атмосферу.

У 2026 році переважає мінімалістичний та світлий святковий декор, пише Interia Kobieta. Найчастіше додому купують прикраси в пастельних кольорах з квітковими акцентами, які чудово доповнюють інтер’єр у весняну пору.

Який декор придбати на Великдень?

Прикрасити дім до Великодня можна завдяки красивому порцеляновому зайчику, вінку з гілочок верби чи набору декоративних тарілок. Останнім часом великодніх зайчиків стало дедалі більше, тому тут вибір залежить вже за вами – вони можуть бути пухнасті, солом’яні чи керамічні.

Величезний декор на Великдень можна знайти на Prom. Якщо важливо перевірити декор перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Якщо не хочеться, щоб великодній віночок кожного року виглядав однаково, тоді можна придбати вже готову прикрасу або ж зробити її самостійно. Достатньо лише скрутити гілочки в коло та прикрасити святковим декором – крашанками чи квітами.

Щодо кольорів, то пастельні відтінки виглядають красиво й завжди будуть залишатися в тренді. Фахівці радять придивитися до кремової, пастельно-зеленої чи ніжно бежевої скатертини. Квіткові мотиви чи витончені великодні візерунки додадуть текстилю особливого вигляду.



Пастельні відтінки виглядають дуже святково / Фото Pinterest

Змінити звичайну атмосферу дому на великодню допоможуть декоративні наволочки, новий кухонний рушник чи ваза з гілочками верби. Також слід подбати про святкові серветки – їхній вибір величезний, тож тут кожен зможе вибрати щось для себе.

А ще експерти радять додати весняну атмосферу дому завдяки свіжим квітам. Це можуть бути весняні тюльпани, нарциси чи кілька гілочок форзиції. Букет квітів завжди додає кольору та свіжості інтер’єру.

Нагадаємо, що за Новоюліанським календарем Великдень в Україні святкуватимуть 12 квітня, а католицькі країни відзначатимуть Воскресіння Христове 5 квітня.

