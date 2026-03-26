Вербові гілочки – це не лише красива деталь до Вербної неділі, але й символ Великодня з глибоким змістом, пише Interia Kobieta. Насправді верба – це не лише святкова прикраса на Воскресіння Христове. Вона може стати частиною декору в домі увесь рік.

Що робити з вербою після Великодня?

Викидати освячену вербу не варто, тому залишається лише знайти спосіб дати їй нове призначення – символічне та декоративне.

Найпоширеніший варіант серед вірян – зберігання верби вдома аж до наступного року. Раніше її тримали за іконами чи хрестами, оскільки вірили, що освячені гілочки здатні оберігати оселю та її мешканців від усього недоброго.

Сьогодні багато хто продовжує цю традицію, навіть не замислюючись над її походженням. Крім того, верба на помітному місці, додає дому затишку й нагадує про свято. А ще гілочки верби можна тримати у вазах – це гарний варіант застосування, який виглядає естетично та має символічне значення.



Верба прикрасить інтер'єр у помешканні / Фото Pinterest

Якщо ж ви не надаєте вербі такого сакрального значення, то гілочки та сережки можуть стати матеріалом для декору. Їх можна використати для весняної композиції чи зробити святковий вінок. Достатньо гілочкам лише надати круглої форми, зав’язати нитками й прикрасити квітами та декоративними яйцями, щоб отримати прикрасу для дому.

Окремі гілочки можна використати для оформлення подарунків чи листівок. Невеликі елементи легко закріпити стрічкою на упаковці. У такий спосіб подарунку можна надати особливого настрою та знайти вигідне застосування святковим гілкам.

Нагалаємо, що за Новоюліанським календарем Великдень в Україні святкуватимуть 12 квітня, а католицькі країни відзначатимуть Воскресіння Христове 5 квітня.

