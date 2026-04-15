Експерти радять чистити пральну машину щомісяця навіть у випадку, якщо вам видається, що вона чиста. Адже часто пліснява ховається не на видноті, і превентивне очищення допоможе її позбутися ще до того, як цвіль стане справжньою проблемою, пише The Spruce.

Як відмити плісняву з пральної машини?

Починати чищення пральної машини завжди потрібно з відсіків для прального порошку та дозаторів. Витягніть відділення, якщо це можливо, та спорожніть їх Відмийте усі залишки, що накопичуються на дні, а після цього виберіть звичайний цикл прання, аби через пральну машину пройшла достатня кількість води. Встановіть температуру води на теплу чи гарячу.

Після цього прямо у барабан пральної машини потрібно налити цілу склянку хлорного відбілювача, пише Good Housekeeping. Або ж можна додати половину склянки у відділення для мийного засобу. Запустіть пральну машину на повний цикл прання, не додаючи всередину одягу. Відбілювач вб'є всю плісняву, що могла поселитися у вашому побутовому приладі.

Та якщо ідея з використанням відбілювача вам не до вподоби, замість нього можна взяти таку ж кількість перекису водню. Але змішувати ці два засоби суворо заборонено, адже це може призвести до утворення токсичних випарів.

Втім, звичайного прання з засобом недостатньо: цвіль може ховатися у дверцятах та ущільнювачах. Тому їх потрібно додатково протерти розчином відбілювача чи перекису.

Також є ще один крок, про який чимало людей забувають: очищення фільтра для ворсу. Більшість пральних машин мають його, і якщо його не чистити, ворс також може запліснявіти та призвести до неприємного запаху.

