Якщо ви маєте звичку накривати каструлю кришкою перед тим, як ставити її на полицю, краще відмовитися від цієї звички прямо зараз. Річ у тому, що ця "невинна" дія може загрожувати здоров'ю усієї родини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Yahoo.
Як зберігати каструлі на кухні правильно?
Перша причина, чому кришки слід зберігати окремо від каструль, стосується зовсім не безпеки, а елементарної зручності та економії місця. Якщо ваша кухня маленька, зберігати кришки прямо на каструлях – це одне з найгірших рішень, що ви лише можете ухвалити. Кришки займають чимало місця, а якщо ставити їх окремо, ви можете ставити менші каструлі у більші, і так заощадите більше простору на полицях.
Окрім того, оптимальним варіантом буде знайти ідеальну універсальну кришку для вашого посуду. Дуже часто кришки займають на кухні значно більше місця, ніж заслуговують, а ось силіконова універсальна кришка може використати більшість завдань, і водночас заощадить купу місця у шафах.
В чому небезпека зберігання кришок на каструлях?
Але є ще одна причина, чому кришки слід тримати подалі від каструль. Чимало людей миють посуд, накривають його кришкою, а тоді одразу ж ставлять на полицю. І каструля без доступу повітря та його циркуляції може стати ідеальним розплідником для бактерій, мікробів та навіть цвілі.
Часто цвіль прозора, або ж настільки дрібна, що помітити її просто неможливо, аж поки вона не розростеться до чорних плям. І коли наступного разу ви наллєте у таку каструлю воду для супу, усі ці бактерії та спори грибків потраплять у їжу.
Чи потрібно викидати запліснявілі каструлі?
Якщо прикрість вже сталася, і ви виявили у каструлі цвіль, не поспішайте її викидати – якщо посуд виготовлений з непористого матеріалу, як-от сталь чи кераміка, його можна безпечно помити та використовувати повторно, пише The Spruce.
Викинути слід дерев'яний посуд та посуд з деяких видів пластику, якщо ви помітили на них цвіль, адже вичистити її повністю буде практично неможливо.
