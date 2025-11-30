Білі подушки з часом жовтіють – і все через те, що під час сну піт просочується через наволочку, або ж це відбувається, коли люди лягають спати з вологим чи жирним волоссям, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Та виправити ситуацію зовсім нескладно – все, що потрібно, це випрати подушку з одним простим інгредієнтом.

Як почистити жовті плями на подушці?

Регулярне прання зазвичай допомагає уникнути появи великих і складних жовтих плям – втім, іноді вони все ж з'являються, і тоді доводиться ламати голову над тим, як їх позбутися. На щастя, для того, аби знову мати білосніжну подушку, вам не доведеться ані купувати нову, ані витрачати гроші на дорогі мийні засоби. Зокрема, все, що потрібно – це випрати її з двома кухонними дрібничками.

Передусім радять скористатися оцтом та харчовою содою – ці прості і дешеві засоби також екологічно чисті та ідеально підійдуть для людей, що не люблять використовувати побутову хімію. Втім, це не єдиний спосіб повернути чистоту подушці.

Також чимало людей використовують елементарний лайфхак, що дає неймовірні результати – в барабан пральної машини разом з подушкою вони кладуть одну таблетку для посудомийки. Річ у тому, що цей мийний засіб ідеальний для того, аби позбутися складних і жирних плям – і саме такі зазвичай бувають на подушці.

Наскільки часто потрібно прати подушки?

Та для того, аби не довелося вдаватися до різноманітних лайфхаків під час прання подушок, чистити їх потрібно регулярно – і не всі знають, наскільки часто. Експерти сходяться на тому, що робити це потрібно кожні три – шість місяців, пише Martha Stewart.

Але є кілька видів подушок, які у пральну машину класти не можна – зокрема, латексні подушки та ті, що містять піну з ефектом пам'яті. Їх краще прати за потреби вручну.

