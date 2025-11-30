Тут справа не тільки у комфортному теплі, а й у безпеці всього дому, зазначає 24 Канал з посиланням на Homebook. Сажа накопичується непомітно, а проблеми виникають раптово, тому важливо підтримувати систему опалення в порядку.

Як прочистити димохід?

Нехтування елементарним обслуговуванням димоходу може становити загрозу життю та здоров'ю не лише нас самих, але й наших близьких або інших сімей у багатоквартирних будинках.

Чистий камін – затишок та безпека / Фото unsplash

Досить популярним методом очищення димоходу, який використовується роками, є спалювання картопляного лушпиння. Крохмаль, що міститься в картоплі, ефективно висушує сажу, що накопичилася в димоході. Воно має бути ретельно висушене і змішане з дровами.

Ще один ефективний та простий спосіб підтримувати чистоту димоходу – це використовувати спеціальні хімічні засоби. На ринку можна знайти порошки для чищення димоходів. Просто періодично додавайте рекомендовану виробником кількість порошку в піч. Завдяки регулярному чищенню ваш димохід довше залишатиметься чистим і не засмічуваним.

Коли і як доглядати димохід?

Огляд димоходу можна проводити раз на рік, якщо дотримуватися всіх правил експлуатації, пише Morele. На стінках димоходу може з'явитися невелика кількість сухої сажі.

Коли шар сажі накопичується приблизно до 2 – 3 міліметрів, найкраще почати чистити димохід. Вихід за ці рамки вже можна вважати небезпечним.

