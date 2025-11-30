Белые подушки со временем желтеют – и все из-за того, что во время сна пот просачивается через наволочку, или же это происходит, когда люди ложатся спать с влажными или жирными волосами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

И исправить ситуацию совсем несложно – все, что нужно, это постирать подушку с одним простым ингредиентом.

Как почистить желтые пятна на подушке?

Регулярная стирка обычно помогает избежать появления больших и сложных желтых пятен – впрочем, иногда они все же появляются, и тогда приходится ломать голову над тем, как от них избавиться. К счастью, для того, чтобы снова иметь белоснежную подушку, вам не придется ни покупать новую, ни тратить деньги на дорогие моющие средства. В частности, все, что нужно – это постирать ее с двумя кухонными безделушками.

Прежде всего советуют воспользоваться уксусом и пищевой содой – эти простые и дешевые средства также экологически чистые и идеально подойдут для людей, не любящих использовать бытовую химию. Впрочем, это не единственный способ вернуть чистоту подушке.

Также многие используют элементарный лайфхак, что дает невероятные результаты – в барабан стиральной машины вместе с подушкой они кладут одну таблетку для посудомойки. Дело в том, что это моющее средство идеально для того, чтобы избавиться от сложных и жирных пятен – и именно такие обычно бывают на подушке.

Насколько часто нужно стирать подушки?

И для того, чтобы не пришлось прибегать к различным лайфхакам во время стирки подушек, чистить их нужно регулярно – и не все знают, насколько часто. Эксперты сходятся на том, что делать это нужно каждые три – шесть месяцев, пишет Martha Stewart.

Но есть несколько видов подушек, которые в стиральную машину класть нельзя – в частности, латексные подушки и те, содержащие пену с эффектом памяти. Их лучше стирать при необходимости вручную.

