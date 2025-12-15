Якщо прати джинси надто рідко, вони будуть брудними, і носити їх буде неприємно. Але якщо закидати їх у прання зачасто, це призведе до псування матеріалу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як часто насправді потрібно прати джинси?

Звісно, є одяг, який потрібно прати навіть після одного використання, а ще деякі речі слід кидати до пральної машини після 2 – 3 носінь. Але джинси точно не належать до цих речей, і якщо ви будете прати джинси щодня чи навіть раз на тиждень, це, скоріш за все, призведе лише до того, що вони дуже швидко зносяться, і вам доведеться придбати нові.

Попри те, що прання джинсів – це досить суперечлива тема, експерти переконані, що існує одне правило, якого варто дотримуватися під час прання джинсової тканини. Загалом правило полягає в тому, аби прати денім приблизно кожні 10 носок. Частіше ж кидати джинси у прання варто лише у випадку, якщо на них з'явилися видимі плями.

Втім, все ж є кілька факторів, які можуть призвести до того, що джинси доведеться прати частіше – якщо ви використовуєте цей одяг для брудної роботи чи часто носите його у теплу, вологу погоду, частоту прання доведеться збільшити.

Але існує ще одна категорія джинсу – необроблений денім. Його слід прати рідше, ніж звичайний, і кидати до пральної машини потрібно лише з необхідності. Зазвичай перед першим пранням потрібно чекати від чотирьох до шести місяців.

Що робити, щоб джинси служили довше?

Всього кілька порад допоможуть вам зберегти ваші джинси цілими протягом значно довшого часу, пише Real Simple. Зокрема намагайтеся:

Прати джинси якомога рідше, щоб зберегти колір і якість . Також прання може забрати звичну форму джинсів та призвести до провисань тканини.

. Також прання може забрати звичну форму джинсів та призвести до провисань тканини. Видаляти плями та запахи . Між праннями слід видаляти плями – для цього варто протирати їх теплою вологою тканиною.

. Між праннями слід видаляти плями – для цього варто протирати їх теплою вологою тканиною. Не прати у гарячій воді. Тепло руйнує джинс, тож ніколи не варто використовувати режим з гарячою водою.

Які ще лайфхаки варто знати?

