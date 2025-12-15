Если стирать джинсы слишком редко, они будут грязными, и носить их будет неприятно. Но если забрасывать их в стирку слишком часто, это приведет к порче материала, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Как часто на самом деле нужно стирать джинсы?

Конечно, есть одежда, которую нужно стирать даже после одного использования, а еще некоторые вещи следует бросать в стиральную машину после 2 – 3 носки. Но джинсы точно не относятся к этим вещам, и если вы будете стирать джинсы ежедневно или даже раз в неделю, это, скорее всего, приведет лишь к тому, что они очень быстро износятся, и вам придется приобрести новые.

Несмотря на то, что стирка джинсов – это достаточно противоречивая тема, эксперты убеждены, что существует одно правило, которого следует придерживаться во время стирки джинсовой ткани. В общем правило заключается в том, чтобы стирать деним примерно каждые 10 носок. Чаще же бросать джинсы в стирку стоит только в случае, если на них появились видимые пятна.

Впрочем, все же есть несколько факторов, которые могут привести к тому, что джинсы придется стирать чаще – если вы используете эту одежду для грязной работы или часто носите ее в теплую, влажную погоду, частоту стирки придется увеличить.

Но существует еще одна категория джинсы – необработанный деним. Его следует стирать реже, чем обычный, и бросать в стиральную машину нужно только по необходимости. Обычно перед первой стиркой нужно ждать от четырех до шести месяцев.

Что делать, чтобы джинсы служили дольше?

Всего несколько советов помогут вам сохранить ваши джинсы целыми в течение значительно более долгого времени, пишет Real Simple. В частности старайтесь:

Стирать джинсы как можно реже, чтобы сохранить цвет и качество . Также стирка может забрать привычную форму джинсов и привести к провисанию ткани.

. Также стирка может забрать привычную форму джинсов и привести к провисанию ткани. Удалять пятна и запахи . Между стирками следует удалять пятна – для этого стоит протирать их теплой влажной тканью.

. Между стирками следует удалять пятна – для этого стоит протирать их теплой влажной тканью. Не стирать в горячей воде. Тепло разрушает джинс, поэтому никогда не стоит использовать режим с горячей водой.

Какие еще лайфхаки стоит знать?

