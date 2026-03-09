Найчастіше бур’яни з’являються в тріщинах між плиткою, на поверхні патіо чи на гравійованих доріжках, пише Express. Вони легко проростають у найменших щілинах, де накопичується трохи ґрунту, особливо у вологих та затінених місцях. Зазвичай бур’яни активно ростуть завдяки світлу та органічним залишкам, які збираються між бруківкою.

Як швидко вивести бур’яни?

Фахівчиня з прибирання Ненсі Бертвісл розповіла, що бореться з бур’янами за допомогою дуже простого методу – окропу та солі. За її словами, не варто витрачати гроші на спеціальні гербіциди, оскільки достатньо лише закип’ятити воду, полити нею бур’яни, а зверху посипати сіллю.

Після такої обробки рослини бур’яни загинуть. Сіль діє на рослини дуже швидко. Вона витягує з клітин вологу, порушує водний баланс і заважає засвоювати поживні речовини. У результаті бур’яни поступово зневоднюються й відмирають.

Якщо після процедури піде дощ, то обробку краще повторити, оскільки він змиє всю сіль, тому метод не дасть бажаного ефекту. Користувачі відзначили, що лайфхак справді робочий, бо після нього перестали рости бур’яни. А ще вони додали, що в певних випадках достатньо лише окропу, який миттєво вбиває рослини.

Простий метод виведення бур'янів: дивіться відео

До слова, одним з найпростіших способів утримати бур’яни під контролем є мульчування, пише Martha Stewart. Солома, деревна тріска або інші природні матеріали перешкоджають потраплянню сонячного світла на поверхню ґрунту, стримуючи ріст небажаної рослинності. Рекомендована товщина шару – від 5 до 10 сантиметрів.

