Правильно підібрана ґрунтова суміш повинна утримувати воду, забезпечувати хорошу аерацію й дренаж, щоб запобігти загниванню коренів та розвитку хвороб, пише Martha Stewart.

Який ґрунт потрібен рослинам?

Експерти пояснюють, що для більшості кімнатних рослин найкраще підходить універсальна суміш, яка підтримує баланс між зволоженням і циркуляцією повітря.

За словами спеціалістів з Колорадо, якісний ґрунт повинен містити кілька основних компонентів. Серед них – торф чи кокосова койра для утримання вологи. Перліт необхідний для покращення дренажу та запобігання ущільненню, а подрібнена соснова кора для кращого доступу повітря до коренів.



Якісний ґрунт забезпечить рослинам кращий ріст / Фото Pexels

Ґрунтова суміш повинна бути такою, щоб коріння отримувало достатньо кисню, але не пересихало. Варто використовувати чисті компоненти без шкідників та за потреби коригувати кислотність ґрунту. Для підвищення рівня pH іноді застосовують вапняк.

Експертка Лінда Лангело зазначила, що суміш можна приготувати самостійно. За її словами, знадобиться 40% торфу або кокосового волокна, 30% перліту та 30% кори.

Чому дренаж є таким важливим?

Багато рослин гинуть не через надмірний полив, а через те, що ґрунт занадто довго утримує воду. Коли вода затримується в ґрунті, коріння не отримує достатньо кисню. Це може призвести до кореневої гнилі та інших хвороб.

Саме тому важливо забезпечити ґрунту хорошу аерацію, оскільки коріння потребує ґрунту для нормального функціонування. Щоб покращити дренаж, до ґрунтової суміші часто додають перліт, дрібну кору, грубий пісок або пемзу. Ці матеріали створюють у ґрунті повітряні порожнини, завдяки чому зайва вода легко відводиться, а коріння отримує необхідний доступ до повітря.

Як умови впливають на вибір ґрунту?

У добре освітленій кімнаті з низькою вологістю ґрунт висихає швидше, тому рослини можуть потребувати частішого поливу. У темнішому й вологішому середовищі надлишок вологи в поєднанні з поганим дренажем може спричинити загнивання коренів.