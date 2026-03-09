Чаще всего сорняки появляются в трещинах между плиткой, на поверхности патио или на гравированных дорожках, пишет Express. Они легко прорастают в малейших щелях, где накапливается немного почвы, особенно во влажных и затененных местах. Обычно сорняки активно растут благодаря свету и органическим остаткам, которые собираются между брусчаткой.

Как быстро вывести сорняки?

Специалист по уборке Нэнси Бертвисл рассказала, что борется с сорняками с помощью очень простого метода – кипятка и соли. По ее словам, не стоит тратить деньги на специальные гербициды, поскольку достаточно лишь вскипятить воду, полить ею сорняки, а сверху посыпать солью.

После такой обработки растения сорняки погибнут. Соль действует на растения очень быстро. Она вытягивает из клеток влагу, нарушает водный баланс и мешает усваивать питательные вещества. В результате сорняки постепенно обезвоживаются и отмирают.

Если после процедуры пойдет дождь, то обработку лучше повторить, поскольку он смоет всю соль, поэтому метод не даст желаемого эффекта. Пользователи отметили, что лайфхак действительно рабочий, потому что после него перестали расти сорняки. А еще они добавили, что в определенных случаях достаточно лишь кипятка, который мгновенно убивает растения.

К слову, одним из самых простых способов удержать сорняки под контролем является мульчирование, пишет Martha Stewart. Солома, древесная щепа или другие природные материалы препятствуют попаданию солнечного света на поверхность почвы, сдерживая рост нежелательной растительности. Рекомендуемая толщина слоя – от 5 до 10 сантиметров.

