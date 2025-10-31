З дзеркалами та вікнами більше не доведеться мучитися, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Діани Гологовець. Блогерка розповіла про секрет, який дійсно працює.

Читайте також Меламінова губка – "скарб" для очищення: будете вражені результатом

Чим відмити дзеркала до блиску?

Відмити дзеркало до блиску досить просто. Вам потрібна лише вода та крапелька кондиціонеру для прання. Засіб зробить воду м’якшою та запобіжить появі розводів.

До речі, знайти засоби для миття вікон найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Для протирання дзеркала варто використовувати м’яку тканину. Найкраще підійде мікрофібра, яка не залишає ворсу. Протирати дзеркало потрібно круговими рухами, а наприкінці все треба протерти насухо.

Не варто використовувати засоби, які містять спирт в складі, бо вони здатні пошкодити покриття дзеркала. А ще дзеркало варто протирати в денну пору, щоб придивитися до найменших плям.

Лайфхак для миття дзеркал: дивіться відео

Дзеркала та вікна можна очистити за допомогою засобу для миття посуду, пише The Spruce. Кілька крапель потрібно додати до води й налити в пляшку з розпилювачем. Тоді змочіть в засобі ганчірку з мікрофібри й протріть серветкою з мікрофібри. Далі варто скористатися ракелем – рівномірно переміщуючи його вздовж шибки зверху вниз.

Чим відмити душову кабіну?