Ідеальні дні для посадки рослин вдома і в теплиці: посівний календар на січень

Більшість садівників та городників вважають, що зима – це час, коли можна розслабитися та навіть не думати про посадку рослин – втім, роботи все ж навіть у цю пору року не бракує.

Вже невдовзі після закінчення різдвяних та новорічних свят садівникам та городникам доведеться знову братися за роботу та готуватися до наступного дачного сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rythm of nature.

Цікаво Забудьте про хімію: секрет ідеально чистого унітазу з натуральних засобів

Які дні підходять для посіву найкраще?

У січні є кілька дуже вдалих для садівництва та городництва днів – 4, 9 – 16, 21 – 23, 26, 27, 30, 31 числа. Натомість є кілька днів, коли краще не торкатися рослин та не брати інструменти в руки – це 3, 17 – 20 січня.

Попри те, що січень – це далеко не найбільш активний сезон, це не значить, що дачникам взагалі немає чого робити. Якщо у вас вдома є спеціальні лампи, або ж принаймні підвіконня виходять на південь чи південний захід, вже можна починати висадку культур, що повільно сходять чи довго ростуть. Головний принцип полягає у тому, аби сіяти тільки те, що не поспішає. Зокрема:

перець та баклажани – 4, 9 – 13, 26, 27, 30, 31;

селера – 4, 21 – 23, 26, 27, 30, 31;

цибуля-порей – 9 – 16, 26, 27;

цибуля на зелень – 4, 9 – 13, 21 – 25, 30 – 31;

суниця та полуниця з насіння – 4, 12, 13, 26 – 31;

зелень та трави для підвіконня – 4, 9 – 16, 21 – 27, 30, 31;

рання капуста – 4, 9 – 11, 21 – 27, 30, 31;

мікрозелень – 4, 9 – 16, 21 – 27, 30, 31.

До речі, знайти насіння та контейнери для посадки за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для саду. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Окрім того, січень – це ідеальний час для того, аби виконати ще кілька робіт у саду – наприклад, можна без поспіху поприбирати у коморі та відремонтувати реманент. Окрім того, зараз ідеальний місяць для планування посадок та посівів.

А коли морози стануть серйозніші, слід виділити кілька днів для того, аби перевірити укриття на рослинах.

Що ще слід знати про догляд за рослинами?