Ефективною альтернативою можуть стати прості й натуральні засоби, які легко знайти на будь-якій кухні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Дивіться також Це на межі геніальності: навіщо досвідчені господині насипають соду на матрац

Чим ефективно почистити унітаз?

Фахівці пояснюють, що основні забруднення в унітазі – вапняний наліт і сечовий камінь – мають лужну природу. Саме тому для їхнього видалення найкраще підходять кислотні речовини. Одним із найбільш дієвих і водночас безпечних варіантів вважається лимонна кислота. Вона:

добре розчиняє навіть застарілий наліт,

не пошкоджує кераміку та пластик,

не виділяє токсичних випарів.

До речі, знайти лимонну кислоту та щітки для унітаза за найкращими цінами можна на Prom. А ще рукавички, мийні губки та інші товари для дому та прибирання. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Як почистити унітаз лимонною кислотою?

Зробити домашній засіб для миття унітаза легко, передає Cooktop Cove. Для цього потрібно:

Щоб очистити унітаз до блиску, рекомендують закип'ятити воду та розчинити приблизно 200 грамів лимонної кислоти у двох літрах окропу. Отриманий розчин слід обережно вилити безпосередньо на забруднені ділянки унітаза й залишити на деякий час, щоб кислота встигла подіяти. Після цього поверхню можна додатково почистити йоржиком або жорсткою губкою та змити водою. У разі сильних забруднень експерти радять залишити розчин унітазі на кілька годин або навіть на ніч.

За цей час лимонна кислота поступово розм'якшить наліт, і зранку його буде легко видалити звичайним змиванням. Водночас фахівці наголошують: працювати з лимонною кислотою слід у рукавичках, адже концентрований розчин може подразнювати шкіру.



Як мити унітаз без хімії / Фото Unsplash

Який засіб почистить злив за секунди?

Для ефективного очищення зливу рекомендується використовувати соду, оцет та миючий засіб, який розчиняє жирові відкладення. Чистити злив варто щонайменше раз на два тижні, щоб уникнути великих накопичень жиру та бруду.