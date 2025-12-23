Проте фахівці застерігають: такий "лайфхак" не лише не працює, а й може завдати серйозної шкоди ділянці. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Gardening Know How.

Чому крупа – не добриво?

Поширене твердження, що магазинна крупа здатна збагатити землю поживними речовинами, не відповідає дійсності. Компост – це вже перегнила органічна маса, насичена гумусом і корисними мікроорганізмами, яку рослини можуть легко засвоїти. Натомість крупа — це сирий продукт, що складається переважно з крохмалю і не проходив процес розкладання. Потрапляючи на поверхню ґрунту, вона не живить землю, а починає гнити.

Розсипання крупи по мерзлій землі або снігу може створити низку проблем. Передусім це принада для гризунів – мишей і щурів, які взимку активно шукають їжу.

Крім того, крупа, що залишається під снігом, може покриватися пліснявою, утворюючи навесні щільну кірку, яка перешкоджає доступу повітря до ґрунту і сприяє розвитку грибкових захворювань.

Ще одна проблема – повна відсутність ефекту: під час танення снігу крупу просто змиє талою водою, і жодної користі для землі вона не принесе.

Звідки з'явився міф?

Експерти вважають, що ця порада є спотвореною версією правильної агротехнічної практики – використання сидератів. На відміну від крупи, спеціальне зерно (жито, овес, гірчиця) висівають восени, воно проростає, формує кореневу систему, а навесні закладається в ґрунт, поступово перетворюючись на органічне добриво.



Чому не варто сіяти крупу на городі / Фото Unsplash

Що робити замість цього?

Фахівці Plantland.co.za радять не експериментувати з продуктами з кухні, а використовувати перевірені методи догляду за ґрунтом:

вносити компост або перегній восени;

сіяти сидерати у відповідні строки;

мульчувати грядки рослинними рештками або соломою.

Експерти наголошують: догляд за городом базується на агрономічних принципах, а не на сумнівних порадах із соцмереж.

