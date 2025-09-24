Коли садити нарциси восени – найкращий час для раннього цвітіння
- Найкращий час для посадки нарцисів – з вересня до листопада у вологий, але добре дренований ґрунт на сонячній ділянці.
- Цибулини потрібно садити загостреним кінцем догори на глибину від 7 до 15 сантиметрів, щоб уникнути гниття через надмірну вологість.
Нарциси, ці яскраво-жовті квіти, що асоціюються з весною і пробудженням природи, садити, втім, потрібно восени. І для того, аби цибулини проростали рік за роком, потрібно провести посадку правильно.
Нарциси – це дуже надійні цибулинні рослини, що без проблем проростають з року в рік та цвітуть, не потребуючи особливого догляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Garderners World.
Коли садити іриси?
Найкращий час для посадки ірисів – це осінь, а саме вересень. Посадку слід проводити у вологий, але добре дренований ґрунт на ділянці, на яку потрапляє вдосталь сонячного світла. Нарциси на клумбі можуть чудово поєднуватися із багатьма іншими весняними квітами – наприклад, з примулами та жовтоцвітами.
Непогано нарциси можуть переносити і невелику тінь. До речі, вирощувати ці яскраві, красиві квіти можна не тільки у відкритому ґрунті, але й на бордюрах, у контейнерах та на газонах.
Посадку проводять з вересня по самий листопад – та тут потрібно спостерігати за погодними умовами в регіоні. Такий час посадки дає рослинам можливість розвинути коріння до того, як температура повністю впаде – і вони зможуть пустити нові пагони та зацвісти, щойно температура знову стане вищою.
Втім, нарциси можна висаджувати і в іншу пору року. Часом це навіть може бути вигідно – адже багато квітникарів продають взимку залишки цибулин з великими знижками. У м'якому кліматі посадка цибулин у грудні може видатися дуже успішною – головне, переконайтеся, що на нарцисах немає цвілі.
Нарциси можна садити восени / Фото Pexels
Як посадити нарциси?
Передусім оберіть місце у своєму саду – воно має отримувати сонячне світло принаймні 6 годин на день навіть у зимові місяці. Якщо сонця не буде достатньо, рослини потішать листям та стеблами, але не зацвітуть навесні.
Цибулини потрібно садити загостреним кінцем догори, пише The Spruce. Глибина посадки – від 7 до 15 сантиметрів. Якщо ґрунт не дуже щільний, тоді можна висаджувати і на глибину у 20 сантиметрів.
Переконайтеся, що земля досить добре дренована – як і багато інших цибулинних, нарциси схильні до гниття, якщо ґрунт надто довго залишатиметься дуже вологим.
Що ще потрібно робити восени?
- У вересні можна садити не тільки нарциси, але й деякі інші квіти – зокрема, радять висаджувати хризантеми, флокси та гортензії.
- Восени також потрібно підживити полуницю – в лунку достатньо кинути всього одне добриво, аби кущі потішили ягодами наступного року.
Часті питання
Чому нарциси є надійними цибулинними рослинами?
Нарциси є надійними цибулинними рослинами, оскільки вони без проблем проростають з року в рік та цвітуть, не потребуючи особливого догляду.
Коли найкращий час для посадки нарцисів і що слід врахувати при цьому?
Найкращий час для посадки нарцисів — з вересня по листопад. Важливо спостерігати за погодними умовами, щоб рослини встигли розвинути коріння до настання морозів.
Як слід підготувати місце для посадки нарцисів?
Місце для посадки нарцисів має отримувати сонячне світло не менше 6 годин на день. Цибулини слід садити загостреним кінцем догори на глибину від 7 до 20 сантиметрів у добре дренований ґрунт.