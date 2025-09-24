Навіть у вересні чи жовтні можна сіяти нові культури, пише 24 Канал з посиланням на "Яскраву клумбу". Деякі квіти обов’язково потрібно посадити у вересні, бо далі вже буде пізно, тому потрібно з користю використати останні дні місяця.

Читайте також Коли садити тюльпани, щоб вони зацвіли на 8 березня: поради садівникам

Які квіти можна посадити у вересні?

Хризантема

Ці квіти додають саду розкоші та яскравості, бо виділяються різноманіттям кольорів – від ніжних пастельних до глибоких яскравих. Дачники радять обирати саджанці з міцною кореневою системою у контейнерах. На початку потрібно контролювати полив та забезпечувати захист від морозів, бо рослини ще є чутливими до холоду.

До речі, знайти квіти за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Гайлардія

Квіти люблять за довге та рясне цвітіння, яке починається від літа й триває аж до пізньої осені. Садити гайлардію можна насінням чи розсадою. Рослини не є вибагливими до ґрунтів, важливо лише обрати сонячне місце.

Рудбекія

Яскраві суцвіття рудбекії стануть окрасою будь-якого саду. Садити рослину потрібно завдяки поділу дорослого куща. Квіти віддають перевагу сонячним ділянкам, захищеному від вітру місцю й родючому ґрунту.



Рудбекія має красивий вигляд в саду / Фото Pexels

Флокс

Одні з найпопулярніших багаторічників вражають розмаїттям відтінків. Садять флокс поділом дорослих кущів чи насінням. Найкраще квіти ростуть на освітлених ділянках, на родючому чи зволоженому ґрунті.

Гортензія

Для вересневої посадки гортензії потрібно обирати витривалі сорти з розвиненою кореневою системою. Садять саджанцями чи поділом куща. Гортензія любить не вапнований ґрунт та ділянку з м’яким сонячним освітленням.

Які дерева можна посадити восени?

Восени рекомендовано садити морозостійкі дерева – яблуні, груші, вишні, черешні, персики та хурму, зазначає ресурс Better Homes & Gardens. Від осені до весни вони встигнуть прижитися. Дачники радять дерева садити на добре дренованих, сонячних ділянках, забезпечуючи їх мульчею для збереження вологи та захисту від морозів.

Які токсичні рослини не можна тримати вдома?