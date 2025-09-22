Досвідчені садівники завжди починають посадку півоній навесні, щоб залишити рослини перезимувати на клумбі, пише 24 Канал з посиланням на "Флористікс".

Коли і як садити півонії восени?

Найкращим місяцем для посадки квітів вважається вересень. У цей час всі квіти відцвітають, а кущі входять у стан спокою, тому осіння посадка має свої плюси. Півонії посаджені навесні чи влітку формують недостатню кількість нових коренів та погано розвиваються.

Квіти будуть добре рости на сонячному місці з легким затіненням у полудень. Не варто висаджувати півонії в місцях, де ґрунтові води близько знаходяться до поверхні, бо це може призвести до гниття коренів. Рослини люблять слабокислий ґрунт, якщо ж він занадто кислий, то на один квадратний метр достатньо внести 300 грамів вапна.

Перед посадкою треба заздалегідь підготувати яму, щоб осів ґрунт. Розмір посадкової ями повинен бути 60x60 сантиметрів, а відстань між ними – не менше 90 сантиметрів. У яму потрібно додати торф, компост чи перепрілий гній, 300 грамів кісткового борошна чи 150 грамів суперфосфату. Якщо ґрунт глинистий – додайте пів відра піску, а до піщаного – таку ж кількість глини.



Спочатку внесіть родючий ґрунт з верхнього шару землі, привезеного з іншого місця, змішайте з добавками вже безпосередньо в ямі та добре ущільніть, щоб заповнити її на висоту 35 сантиметрів. Поверх утрамбованого ґрунту треба насипати шар піску завтовшки 20 сантиметрів, а тоді розмістити саджанець півоній в ямі.

Акуратно розправте коріння й засипте родючим ґрунтом так, щоб бруньки знаходилися на глибині 5 сантиметрів. Дотримуйтеся саме цієї глибини, бо надто глибока посадка може стати причиною відсутності цвітіння, занадто поверхнева – призвести до хвороби рослини.

Після висаджування півоній, потрібно обов’язково полити саджанець та замульчувати землю навколо куща торфом.

Які є помилки в осінньому догляді за півоніями?

Ресурс Agromarket зазначає, що дачники часто допускаються великої помилки та вносять занадто багато добрив восени. Окрім того, надмірний полив здатен призвести до того, що коріння рослини стане занадто вологим.

Обрізати півонії потрібно восени, коли рослина повністю пожовтіє. Якщо обрізати квіти швидше, то рослина буде більше сприйнятлива до зимових пошкоджень.

