Когда сажать нарциссы осенью – лучшее время для раннего цветения
- Лучшее время для посадки нарциссов – с сентября по ноябрь во влажную, но хорошо дренированную почву на солнечном участке.
- Луковицы нужно сажать заостренным концом вверх на глубину от 7 до 15 сантиметров, чтобы избежать гниения из-за чрезмерной влажности.
Нарциссы, эти ярко-желтые цветы, ассоциирующиеся с весной и пробуждением природы, сажать, впрочем, нужно осенью. И для того, чтобы луковицы прорастали год за годом, нужно провести посадку правильно.
Нарциссы – это очень надежные луковичные растения, что без проблем прорастают из года в год и цветут, не требуя особого ухода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Garderners World.
Интересно Пошаговый этап посадки пионов осенью: в мае уже начнется пышное цветение
Когда сажать ирисы?
Лучшее время для посадки ирисов – это осень, а именно сентябрь. Посадку следует проводить во влажную, но хорошо дренированную почву на участке, на который попадает достаточно солнечного света. Нарциссы на клумбе могут прекрасно сочетаться со многими другими весенними цветами – например, с примулами и желтоцветами.
Неплохо нарциссы могут переносить и небольшую тень. Кстати, выращивать эти яркие, красивые цветы можно не только в открытом грунте, но и на бордюрах, в контейнерах и на газонах.
Посадку проводят с сентября по самый ноябрь – и здесь нужно наблюдать за погодными условиями в регионе. Такое время посадки дает растениям возможность развить корни до того, как температура полностью упадет – и они смогут пустить новые побеги и зацвести, как только температура снова станет выше.
Впрочем, нарциссы можно высаживать и в другое время года. Иногда это даже может быть выгодно – ведь многие цветоводы продают зимой остатки луковиц с большими скидками. В мягком климате посадка луковиц в декабре может оказаться очень успешной – главное, убедитесь, что на нарциссах нет плесени.
Нарциссы можно сажать осенью / Фото Pexels
Как посадить нарциссы?
Прежде всего выберите место в своем саду – оно должно получать солнечный свет по крайней мере 6 часов в день даже в зимние месяцы. Если солнца не будет достаточно, растения порадуют листьями и стеблями, но не зацветут весной.
Луковицы нужно сажать заостренным концом вверх, пишет The Spruce. Глубина посадки – от 7 до 15 сантиметров. Если почва не очень плотная, тогда можно высаживать и на глубину в 20 сантиметров.
Убедитесь, что земля достаточно хорошо дренирована – как и многие другие луковичные, нарциссы склонны к гниению, если почва слишком долго будет оставаться очень влажной.
Что еще нужно делать осенью?
- В сентябре можно сажать не только нарциссы, но и некоторые другие цветы – в частности, советуют высаживать хризантемы, флоксы и гортензии.
- Осенью также нужно подкормить клубнику – в лунку достаточно бросить всего одно удобрение, чтобы кусты порадовали ягодами в следующем году.
Частые вопросы
Почему нарциссы являются надежными луковичными растениями?
Нарциссы являются надежными луковичными растениями, поскольку они без проблем прорастают из года в год и цветут, не требуя особого ухода.
Когда лучшее время для посадки нарциссов и что следует учесть при этом?
Лучшее время для посадки нарциссов - с сентября по ноябрь. Важно наблюдать за погодными условиями, чтобы растения успели развить корни до наступления морозов.
Как следует подготовить место для посадки нарциссов?
Место для посадки нарциссов должно получать солнечный свет не менее 6 часов в день. Луковицы следует сажать заостренным концом вверх на глубину от 7 до 20 сантиметров в хорошо дренированную почву.