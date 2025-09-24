Нарциссы, эти ярко-желтые цветы, ассоциирующиеся с весной и пробуждением природы, сажать, впрочем, нужно осенью. И для того, чтобы луковицы прорастали год за годом, нужно провести посадку правильно.

Нарциссы – это очень надежные луковичные растения, что без проблем прорастают из года в год и цветут, не требуя особого ухода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Garderners World.

Когда сажать ирисы?

Лучшее время для посадки ирисов – это осень, а именно сентябрь. Посадку следует проводить во влажную, но хорошо дренированную почву на участке, на который попадает достаточно солнечного света. Нарциссы на клумбе могут прекрасно сочетаться со многими другими весенними цветами – например, с примулами и желтоцветами.

Неплохо нарциссы могут переносить и небольшую тень. Кстати, выращивать эти яркие, красивые цветы можно не только в открытом грунте, но и на бордюрах, в контейнерах и на газонах.

Посадку проводят с сентября по самый ноябрь – и здесь нужно наблюдать за погодными условиями в регионе. Такое время посадки дает растениям возможность развить корни до того, как температура полностью упадет – и они смогут пустить новые побеги и зацвести, как только температура снова станет выше.

Впрочем, нарциссы можно высаживать и в другое время года. Иногда это даже может быть выгодно – ведь многие цветоводы продают зимой остатки луковиц с большими скидками. В мягком климате посадка луковиц в декабре может оказаться очень успешной – главное, убедитесь, что на нарциссах нет плесени.



Нарциссы можно сажать осенью / Фото Pexels

Как посадить нарциссы?

Прежде всего выберите место в своем саду – оно должно получать солнечный свет по крайней мере 6 часов в день даже в зимние месяцы. Если солнца не будет достаточно, растения порадуют листьями и стеблями, но не зацветут весной.

Луковицы нужно сажать заостренным концом вверх, пишет The Spruce. Глубина посадки – от 7 до 15 сантиметров. Если почва не очень плотная, тогда можно высаживать и на глубину в 20 сантиметров.

Убедитесь, что земля достаточно хорошо дренирована – как и многие другие луковичные, нарциссы склонны к гниению, если почва слишком долго будет оставаться очень влажной.

Что еще нужно делать осенью?