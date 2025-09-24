Нарциси – це дуже надійні цибулинні рослини, що без проблем проростають з року в рік та цвітуть, не потребуючи особливого догляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Garderners World.

Коли садити іриси?

Найкращий час для посадки ірисів – це осінь, а саме вересень. Посадку слід проводити у вологий, але добре дренований ґрунт на ділянці, на яку потрапляє вдосталь сонячного світла. Нарциси на клумбі можуть чудово поєднуватися із багатьма іншими весняними квітами – наприклад, з примулами та жовтоцвітами.

Непогано нарциси можуть переносити і невелику тінь. До речі, вирощувати ці яскраві, красиві квіти можна не тільки у відкритому ґрунті, але й на бордюрах, у контейнерах та на газонах.

Посадку проводять з вересня по самий листопад – та тут потрібно спостерігати за погодними умовами в регіоні. Такий час посадки дає рослинам можливість розвинути коріння до того, як температура повністю впаде – і вони зможуть пустити нові пагони та зацвісти, щойно температура знову стане вищою.

Втім, нарциси можна висаджувати і в іншу пору року. Часом це навіть може бути вигідно – адже багато квітникарів продають взимку залишки цибулин з великими знижками. У м'якому кліматі посадка цибулин у грудні може видатися дуже успішною – головне, переконайтеся, що на нарцисах немає цвілі.



Як посадити нарциси?

Передусім оберіть місце у своєму саду – воно має отримувати сонячне світло принаймні 6 годин на день навіть у зимові місяці. Якщо сонця не буде достатньо, рослини потішать листям та стеблами, але не зацвітуть навесні.

Цибулини потрібно садити загостреним кінцем догори, пише The Spruce. Глибина посадки – від 7 до 15 сантиметрів. Якщо ґрунт не дуже щільний, тоді можна висаджувати і на глибину у 20 сантиметрів.

Переконайтеся, що земля досить добре дренована – як і багато інших цибулинних, нарциси схильні до гниття, якщо ґрунт надто довго залишатиметься дуже вологим.

