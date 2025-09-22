Як пише видання Extension, рослині потрібно дати "стартовий набір", який допоможе рости краще з самого початку, передає 24 Канал.

Дивіться також Осіння хитрість городників: які овочі та трави варто посадити вже зараз

Що радять додати в лунку?

Перегній або добре перепрілий компост

Додавання органічної речовини (компосту чи перегною) істотно покращує структуру ґрунту, утримання вологи, і дає повільне живлення коріння. Це також корисно для запуску мікроорганізмів, що допомагають рослинам боротися з хворобами.

Добриво з балансом N-P-K або стартове добриво

Якщо ґрунт не дуже родючий – варто додати гранульоване або повільно діюче добриво з рівномірним вмістом азоту (N), фосфору (P) та калію (K). Це дає поштовх для росту коренів і здорового старту вегетації.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу.

Покривний матеріал (мульча)

Не безпосередньо в лунку, але мульчування поверхні навколо рослини після посадки допомагає зберігати вологу, пригнічує бур'яни та захищає від різких коливань температури.

Чому це працює?

Як пише Oregon State University, коли ви кладете в лунку чи попередньо готуєте ґрунт із компостом, чи перегноєм, коріння отримує хороший "пусковий запас" органіки та поживних речовин. Корисні мікроби допомагають у засвоєнні фосфору і часто підвищують імунітет рослин. Стартове добриво дає необхідний "енергетичний заряд" на ранніх стадіях росту. А мульча зберігає вологу, захищає від перегріву або морозу, змушує ґрунт працювати краще.

Чому не можна викидати кавову гущу?